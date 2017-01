Lanzada como ModelYear 2017, la Chevrolet S10 conserva el motor de cuatro cilindros, 2.8L turbo diésel que entrega 200 CV a 3.600 rpm y 440 Nm o 500 Nm para las versiones con caja manual o automática, ambas de seis relaciones. La novedad está en la reducción de las vibraciones que llegan al habitáculo gracias al trabajo en diversos componentes internos, como los ejes de balanceo y nuevas patas de motor.

Otras novedades en la Chevrolet S10 son la dirección de asistencia eléctrica que mejora la aislación de vibraciones y también ayuda a reducir el consumo junto a una reducción marginal de peso (hasta 35kg en las High Country) y a una mejora aerodinámica. Completan las mejoras mecánicas un trabajo en las suspensiones para brindar mayor confort pero con mejor estabilidad.

Lo primero que notamos fue la muy buena aislación de ruidos y vibraciones mecánicos

Durante el día de hoy tuvimos oportunidad de manejar a la nueva Chevrolet S10 por caminos de asfalto y ripio en las afueras de la ciudad de Salta. Lo primero que notamos fue la muy buena aislación de ruidos y vibraciones mecánicos, así como un trabajo confortable de las suspensiones. La única queja está en el motor cuya respuesta es lenta a menos de 1.500 rpm y pide colocar 1º a bajas velocidades, algo que no es problema en las versiones AT. En este tipo de vehículos no molesta la típica falta de tacto propio de las direcciones eléctricas, se agradece que sea ligera, pero a la vez que no esté sobreasistida.

La nueva Chevrolet S10 se ofrece12 versiones que surgen de combinar 4 niveles de equipamiento, LS, LT, LTZ y High Country (HC) con tracción 4x2 y 4x4, caja manuale o AT (LTZ y HC, ambas 4x4) y carrocerías cabina doble o simple (LS 4x2 y 4x4).

Entre los equipamientos de seguridad toda la gama de la nueva Chevrolet S10 ofrece Control de Estabilidad y Tracción, y asistentes de Arranque en pendiente (HSA) y de Descenso (HDC) en pendientes, columna de dirección colapsable, barras laterales de protección y airbags frontales. Entre los componentes novedosos a partir del nivel LTZ se encuentran algunos trucos estrenados en el nuevo Chevrolet Cruze como la alerta de colisión frontal y de cambio involuntario de carril y monitoreo de presión de neumáticos, encendido automático de luces y LEDs delanteros.

A partir del nivel LTZ se encuentran algunos trucos estrenados en el nuevo Chevrolet Cruze como las alertas de colisión frontal y de cambio involuntario de carril, y el monitoreo de presión de neumáticos

Puertas adentro la renovación de la Chevrolet S10 es fácilmente reconocible con un tablero nuevo de corte más horizontal a los que se suman diferentes tapizados y terminaciones de puertas. Un lugar destacado tiene la central multimedia MyLink con pantalla táctil de 7” (LT) y de 8” (LTZ y HC) que incluyen múltiple conectividad y servicios de MirrorScreen ya sea para Apple Car Play como Android Auto. En las versiones más altas se suman navegador y controles por voz.

Entre las amenidades más destacadas que puede incluir la nueva Chevrolet S10 se encuentran, cierre central con comando a distancia, levantavidrios delanteros y traseros, columna de dirección regulable en altura, asiento del conductor con regulación eléctrica en 6 posiciones, apoyabrazos delantero central con portaobjetos, apoyabrazos central en asientos traseros, control de velocidad crucero, computadora y climatizador, entre otros. Además, las versiones AT suman encendido remoto de motor.