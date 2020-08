Faltan muy pocos días para el comienzo de la primavera y es una buena excusa para realizar un cambio de look. Todo indica que la tendencia será el pelo oscuro y hay una técnica que cada vez es más elegida en el mundo.

Esta vez no se trata de agregar mechas rubias. En este caso se resaltará el pelo oscuro que quedará mucho más brillante. Lo que habrá que hacer, según los expertos, es hidratar el cabello oscuro o castaño oscuro para que brille como nunca.

Si el tono no estuviera muy definido hay varias opciones para lograrlo.

El objetivo esta primavera es lograr un tono cálido pero oscuro. Incluso se le pueden agregar unos reflejos color caramelo o chocolate.

Para resaltar el brillo del pelo oscuro hay varias técnicas. Una de ellas es realizar unos reflejos suaves en varios tonos y siempre un poco más claros que el tono natural del cabello. Sin embargo no hay que llegar al rubio en ningún caso. Es que la idea particular de este look es que tenga un acabado sofisticado y clásico y emulando la luz que el cabello debe aportar al rostro.

Una de las grandes ventajas de esta coloración castaña casi morena es que es muy fácil de mantener, sobre todo si el cabello ya es así, o parecido, de manera natural.

Tapar canas con unas mechas de un tono castaño o chocolate es la mejor opción si las tienes y le dará un bonito efecto tridimensional a la melena.