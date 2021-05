El equipo del Laboratorio de Tendencias de Instagram está atento a las últimas novedades en el ecosistema de la red social. En esta nota te compartimos los eventos más destacados que están dando que hablar esta temporada.

ARTS & CRAFT

Los entusiastas de la moda ecológica y los diseñadores de bricolaje se lucen en esta tendencia que pisa fuerte: acolchados hechos a mano, abrigos con patchwork, géneros de punto, complementos y decoración del hogar. Todo para poner manos a la obra. En la imagen: uno de los abrigos de Softpaw Vintage (@softpawvintage), una marca de ropa diseñada y reelaborada con textiles vintage y materiales reciclados. Cada prenda está hecha a mano por su creadora, Taylor Randal en el estudio de su casa en Portland, Oregon, Estados Unidos.

PSICODELIA

El cambio a paletas de colores más claros es algo que podemos siempre esperar en la primavera. Sin embargo, este otoño se ve un nuevo giro con estampados psicodélicos y vibraciones disco de los 70.

BELLEZA CON STICKERS

La belleza del DYI va en aumento. Desde los stickers para uñas, los dientes glamour o el arte en la mirada los ojos, todo forma parte del juego para sentirnos cada vez mejor. Está comprobado que el ánimo mejora con con adornos adhesivos, maquillaje y más. ¿Entonces por qué no aprovechar los recursos que tenemos a mano?

NUEVOS SKINFLUENCERS

Los creadores de belleza masculinos han estado en nuestro radar durante un tiempo, pero recientemente estamos viendo un aumento de ellos centrados en el cuidado de la piel. Eso no es todo: muchos muestran orgullosos sus estanterías de cosméticos y comparten rutinas beauty y de cuidados para diferentes tipos de pieles.

LO GRANDE DE REGRESO

Impulsado por la nostalgia y el amor para los años 90 y 2000, los pantalones más holgados están regresando a la vanguardia. Las marcas como @off____white y @heronpreston han presentado en este sentido nuevas siluetas que desafían el status quo delgado / flaco.

PARA “PROBAR”

A medida que la pandemia avanzó en todo el mundo y muchos nos volcamos cada vez más a las compras en línea, las marcas de belleza enfrentaron el desafío de encontrar nuevas formas de llegar a su público. Hay que reconocerlo, no es fácil vender maquillaje o pestañas, entre otros productos, que no se pueden probar físicamente. Por eso, los filtros para el rostro y las animaciones divertidas en Instagram y Facebook hoy brindan nuevas posibilidades y permiten experimentar de forma segura. “Creemos que, incluso después de que la pandemia haya terminado, la prueba virtual es una tendencia que llegó para quedarse. De hecho, aproximadamente el 80% de las mujeres dijeron en un encuesta reciente de First Insight que no se sentirían cómodas si tuvieran que probar productos de belleza en las tiendas, incluso después de haber sido vacunadas”, aseguró Ajaa Long, Directora de Belleza del equipo global de clientes y categorías.