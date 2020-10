Un usuario en Twitter identificado como "Malvina del Olmo", posteó un par de fotografías en las que daba a conocer las toallas sanitarias fabricadas para hombres y su uso, pero no se esperaba la cantidad de mensajes que recibiría en respuesta a su posteo en la popular red social.

"¿Qué opinan de las toallas masculinas?", esa fue la pregunta con la que este usuario en Twitter abrió la conversación para saber las opiniones sobre la utilidad de las toallas sanitarias para hombres, algo que era muy poco conocido.

"Los protectores ligeros para hombres se usan dentro de los calzones para evitar manchas de precum, semen o meados. Muchas marcas los están fabricando, son muy cómodos y no se notan. ¡Quiero 10!", dice el posteo de Malvina del Olmo, el cual va acompañado de dos fotografías de las toallitas adaptadas a su ropa interior.

El debate levantó polémica en las redes sociales. "Opino que el hombre occidental es cada vez más blando y débil, cuando vengan los radicales islámicos o invasores chinos a hacer valer sus derechos sobre las deudas que adquirieron nuestros inútiles gobernantes, nos van a patear ese cul* por mariquit*s", fue una de las respuestas con más reacciones.

"Creo que es innecesario, a no ser que sufras de incontinencia. Mejor limpiémonos bien, así evitas contaminación. En fin, el consumismo"; "No las veo necesarias, además de basura, limpiándote bien y cambiar de calzones diario (como debe ser) es suficiente"; "Pues... quien lo necesite que recorte una toalla femenina y listo, aunque no veo necesidad de generar más basura", fueron algunas opiniones en contra.

"Me parece el invento más ridículo, antiecológico e impráctico de la historia del hombre y sus invenciones. Realmente ni entra en la pirámide de las necesidades de Maslow"; "Excelente para quien lo necesite, no es menos machito ni nada"; "Sólo veo más contaminación. ¿Son realmente necesarios? ¿A dónde van a parar esos desechos? Salvo se tenga un problema de incontinencia me parece innecesario", son otras respuestas en contra de las toallas sanitarias masculinas.

Fuente: Cultura Colectiva