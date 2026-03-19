    • 19 de marzo de 2026 - 09:24

    Adiós a las mesas ratonas lisas: los diseños que dominarán los livings en 2026

    Formas llamativas, combinaciones de materiales y mayor funcionalidad marcan el rumbo de las propuestas que empiezan a ganar protagonismo en los hogares.

    Mesas ratonas.

    Mesas ratonas.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Durante años, las mesas ratonas lisas y de líneas simples dominaron los livings por su estética minimalista y por su practicidad, pero ese reinado comenzó a perder fuerza en 2026. La nueva tendencia apunta a piezas con personalidad, capaces de sumar carácter, diseño y textura al ambiente.

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    Así, la mesa ratona deja de ser un mero apoyo para objetos para convertirse en un elemento clave de la decoración del living. Formas llamativas, combinaciones de materiales y mayor funcionalidad marcan el rumbo de las propuestas que empiezan a ganar protagonismo en los hogares.

    Las 5 tendencias que explican el fin de las mesas ratonas en el hogar

    1- Formas orgánicas y siluetas irregulares

    Las líneas rectas y rígidas ceden terreno frente a diseños más fluidos. Las mesas con bordes curvos, contornos irregulares o inspiradas en formas naturales aportan una sensación más contemporánea y relajada. Este tipo de piezas suaviza el ambiente y suma dinamismo visual sin necesidad de recargar el espacio.

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    Mesas ratonas.

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    2- Mezcla de materiales

    La combinación de materiales se consolida como uno de los recursos más buscados en 2026. Madera, metal, piedra o vidrio se integran en una misma pieza para generar contrastes visuales interesantes y darle mayor carácter al mueble. Entre las combinaciones más elegidas aparecen:

    • Madera con hierro
    • Mármol con bases metálicasVidrio con madera
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    Mesas ratonas.

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    3- Diseños funcionales y versátiles

    La funcionalidad también gana protagonismo. En livings cada vez más dinámicos, las mesas que incorporan soluciones prácticas resultan especialmente atractivas. Entre las opciones más buscadas se destacan:

    • Diseños modulares que pueden reorganizarse según la necesidad
    • Mesas con cajones o compartimentos ocultos
    • Modelos elevables que permiten comer o trabajar
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    Mesas.

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    4- Superficies con textura

    Las terminaciones completamente lisas empiezan a quedar atrás. En su lugar aparecen superficies con relieve, vetas marcadas o acabados artesanales que aportan mayor calidez y presencia visual.

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    Mesas ratonas.

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    5- Piezas con protagonismo decorativo

    Más allá de su función práctica, la mesa ratona se consolida como un elemento decorativo central. Por eso suele acompañarse con objetos que refuercen su estilo y ayuden a construir una escena visual. Algunos de los más usados son:

    • Bandejas decorativas
    • Libros de diseño
    • Piezas escultóricas o velas

    El declive de las mesas ratonas lisas refleja, en definitiva, un cambio más amplio en la decoración del hogar: los espacios ya no buscan solo minimalismo u orden, sino también identidad, personalidad y textura.

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    Mesas ratonas.

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