Con la llegada de la temporada de tomates, especialistas recomiendan extremar cuidados en la preparación y conservación para prevenir el botulismo.

Cómo evitar el botulismo al hacer salsa casera: claves para una tradición segura

Agregar azúcar al tomate: ¿por qué se recomienda en muchas salsas caseras?

Con el inicio de la temporada de tomates muchas familias retoman una tradición muy arraigada: la elaboración de salsa casera. Sin embargo, este proceso, que suele realizarse de manera artesanal, requiere ciertos cuidados fundamentales para evitar riesgos para la salud, como el botulismo, una enfermedad poco frecuente pero potencialmente grave.

El botulismo es una intoxicación causada por una toxina producida por la bacteria Clostridium botulinum, que puede desarrollarse en alimentos mal conservados, especialmente en conservas caseras mal esterilizadas o almacenadas sin las condiciones adecuadas.

Recomendaciones clave para una salsa segura Especialistas en salud y bromatología coinciden en que la prevención es fundamental. Para ello, es importante seguir una serie de pasos durante la elaboración:

Higiene estricta: lavar bien los tomates, utensilios y superficies antes de comenzar.

Cocción adecuada: cocinar la salsa a temperaturas altas y durante el tiempo suficiente para eliminar microorganismos.

Acidez controlada: el tomate es ácido, pero en algunos casos se recomienda agregar ácido (como jugo de limón) para asegurar un pH seguro.

Esterilización de frascos: hervir los frascos y tapas antes de utilizarlos para eliminar bacterias.

Envasado en caliente: colocar la salsa caliente en los frascos y cerrarlos herméticamente.

Baño María: hervir los frascos ya cerrados durante al menos 20 a 30 minutos para asegurar la conservación.

Almacenamiento adecuado: guardar en un lugar fresco, oscuro y seco. Qué ingredientes NO deben usarse en conservas caseras Uno de los errores más comunes es agregar ingredientes que pueden aumentar el riesgo de contaminación si no se procesan correctamente. Entre ellos:

Ajo crudo o en trozos grandes: puede favorecer el desarrollo de bacterias si no se acidifica correctamente.

Cebolla cruda: al igual que el ajo, reduce la acidez del preparado.

Zanahoria o morrón en grandes cantidades: son vegetales de baja acidez.

Carnes o caldos caseros: requieren procesos de esterilización mucho más rigurosos.

Aceite en exceso: especialmente si se usa en crudo, puede generar condiciones anaeróbicas donde prolifera la bacteria. Si se desean incorporar estos ingredientes, lo más recomendable es consumir la salsa en el corto plazo o conservarla en heladera, no a temperatura ambiente.