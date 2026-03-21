Día Mundial del Síndrome de Down: por qué se conmemora cada 21 de marzo

El Día Mundial del Síndrome de Down se celebra cada 21 de marzo , con el objetivo de concientizar acerca de esta condición genética, acabar con los estigmas y promover la inclusión en la sociedad. Es un día dedicado a la difusión de información y lucha por los derechos de todas las personas con síndrome de Down en el mundo.

En Argentina , la Asociación del Síndrome de Down (ASDRA) se dedica a trabajar por la mejora de la calidad de vida, acompañamiento y ayuda en el país. Este organismo fue fundado en 1988 por familiares de personas con esta condición en el país, con el objetivo de crear una red de contención.

Los orígenes de esta jornada se remontan al 2011 durante la Asamblea General de las Naciones Unidas. En esta reunión, se decidió designar un día en específico para representar a las personas con Síndrome de Down en el mundo y sus derechos. La elección de la fecha no es casualidad, se trata de una coincidencia numérica que alude a la cualidad de esta condición.

El día fue seleccionado en referencia a la trisomía 21, el nombre formal del síndrome, que produce tres copias del cromosoma 21. Es así que el mes, se trata del tercer mes del año por los 3 cromosomas generados. De esta manera, se eligió celebrar esta jornada el día 21 de marzo.

El Síndrome de Down es una anomalía genética, también denominada cromosomopatía, que se caracteriza por la presencia de un cromosoma adicional. Estas estructuras que se encuentran en las células del organismo intervienen en la regulación del desarrollo del bebé durante la gestación como después del nacimiento. Cuando se produce una duplicación del cromosoma 21, pueden surgir diversas afecciones de salud junto con una discapacidad intelectual cuya intensidad difiere en cada caso.

El Día Mundial del Síndrome de Down presenta la oportunidad de crear espacios de visibilidad y concientización acerca de las dificultades, adversidades y prejuicios que enfrentan las personas que presentan esta afección. Asimismo, se busca dar a conocer las complicaciones que pueden sufrir los pacientes, quienes se encuentran más propensos a padecer enfermedades como cardiopatías congénitas, infecciones respiratorias, apnea del sueño, hipotiroidismo, pérdida auditiva, cataratas, problemas de refracción, infecciones recurrentes, enfermedad celíaca, malformaciones gastrointestinales, hipotonía muscular, leucemia y enfermedad de Alzheimer.

La iniciativa de las medias de colores

Durante esta jornada, muchas personas visten medias de colores llamativos. Esta iniciativo busca llamar la atención y generar conciencia acerca del Síndrome de Down de manera simbólica. Los calcetines de colores fueron elegidos por su semejanza a la forma de los cromosomas. Generalmente, se utilizan dos pares distintos, que sugiere la diferencia genética que caracteriza a esta afección.

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El uso de esta prenda comenzó como una campaña impulsada por diferentes organizaciones internacionales. Las medias sirven como punto de partida para conversar, reflexionar y debatir acerca del Síndrome de Down, más allá de su condición clínica. Es una forma de dar a conocer las dificultades sociales que viven las personas con esta patología, su falta de inclusión, discriminación y problemas que enfrentan en diferentes ámbitos como el académico, laboral, público, entre otros.