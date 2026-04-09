Esto puede arruinar el motor de tu auto y muchos lo hacen todos los días

Muchos conductores aseguran que uno de los mayores desafíos al manejar es cuidar el auto y evitar gastos innecesarios en el mecánico. El uso diario, el tránsito y las rutinas pueden generar hábitos que parecen inofensivos, pero que con el tiempo terminan afectando el funcionamiento del vehículo.

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Sin embargo, especialistas en mecánica automotriz coinciden en que el principal problema de este comportamiento surge en relación a cómo se utiliza el motor en los primeros minutos de uso .

El especialista en mecánica automotriz James D. Halderman explica que “la mayor parte del desgaste del motor ocurre en el arranque en frío”, ya que en ese momento el aceite aún no lubricó completamente todas las piezas internas.

Además, varios especialistas advierten que cuando el motor está frío, el aceite todavía no circula de manera óptima, lo que impide una correcta lubricación y aumenta la fricción entre las piezas internas.

Según distintos fabricantes y guías de mantenimiento, estos hábitos pueden provocar fallas a largo plazo y aumentar los costos de reparación. Además, si este comportamiento se repite todos los días, el desgaste se acumula y puede derivar en problemas más graves que no se perciben de inmediato.

Los tres errores más comunes al usar el auto en frío. (Foto: Adobe Stock)

Qué recomiendan los mecánicos para cuidar el motor

La mayoría de los especialistas recomienda adoptar hábitos simples para proteger el vehículo. Las guías de mantenimiento automotor sostienen que es clave permitir que el motor alcance su temperatura ideal antes de exigirlo.

Además, distintos informes del sector indican que un uso más gradual reduce el desgaste, mejora el rendimiento y evita daños innecesarios. Esto implica:

Arrancar el auto y esperar unos segundos antes de avanzar.

Conducir suavemente durante los primeros minutos.

Evitar aceleraciones bruscas en frío.

Cómo evitar dañar el motor sin darte cuenta

Incorporar pequeños cambios en la forma de manejar puede hacer una gran diferencia en la vida útil del auto. Los especialistas recomiendan: