Huevos de Pascua: una tradición, varias historias

Con la llegada de la Semana Santa, los escaparates de distintos rincones del mundo se llenan de huevos de chocolate, los clásicos "huevos de Pascua" que se obsequian el domingo de Gloria. Detrás del típico dulce que encanta tanto a chicos como a grandes, se esconden curiosas historias que entrelazan ritos ancestrales, fe religiosa y restricciones alimentarias.
Se dice que mucho antes de que la Pascua fuera una festividad cristiana, el huevo ya era venerado por culturas como la persa y la romana. Para estos pueblos, representaba la fertilidad y el renacimiento de la naturaleza tras el crudo invierno. Era, entonces, el regalo perfecto para celebrar que la vida volvía a brotar.
Al expandirse el cristianismo, esta simbología se transformó. Curiosamente el huevo pasó a representar el Sepulcro de Jesús: una estructura aparentemente inerte de la que, de forma milagrosa, emerge una vida nueva.
De la prohibición al regalo
Otra historia, más extendida, cuenta que, durante la Edad Media, la rigurosidad de la Cuaresma prohibía el consumo de lácteos y huevos. Pero las gallinas, ajenas al calendario litúrgico, seguían poniendo. Entonces, para no desperdiciar este alimento, los fieles hervían los huevos para conservarlos.
Luego comenzaron a recubrirlos con cera o tintes naturales; y al llegar el Domingo de Resurrección, que marcaba el fin del ayuno, lo celebraban regalando estos huevos decorados, todo un festín visual y gastronómico.
Esta tradición luego se trasladó a lo exclusivamente decorativo y atravesó los tiempos. Recordando aquellas costumbres, o no, en las familias se estilaba vaciar los huevos, de gallina e incluso de avestruz (que consumían en otros preparados), y pintarlos con el fin de ornamentar hogares y templos en Pascua.
La revolución del chocolate
La transición al dulce que conocemos hoy ocurrió en el siglo XIX, en Francia y Alemania. Los maestros pasteleros comenzaron a experimentar con el cacao, sustituyendo el huevo de ave por delicadas piezas de chocolate. Luego, los maestros chocolateros, experimentados en el producto, elevaron su confección a niveles de competencia.
A partir de entonces, la creatividad ganó la escena: empezaron a aparecer desde huevos compactos (más pequeños) hasta otros rellenos de confites y bombones. Con envoltorios más o menos llamativos, con el tiempo, algunos incluyeron juguetes en su interior y no hace irrumpieron en las estanterías los “medios huevos” rellenos con distintas cremas y decorados con diferentes toppings, todo un postre que también se impuso para estas fechas.
La aparición del pícaro “orejudo”
A esta evolución al huevo de chocolate se sumó el Conejo de Pascua, una figura de origen alemán. Elegido por su gran capacidad reproductiva como símbolo de vida, la leyenda cuenta que es él quien se encarga de esconder los huevos para que los niños los encuentren, uniendo así el juego con la tradición.