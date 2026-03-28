Huevos de Pascua: una tradición, varias historias

Desde antiguos ritos de fertilidad hasta la prohibición de comerlos en Cuaresma, pasando por el salto al chocolate... Te contamos de dónde vienen.

Con la llegada de la Semana Santa, los escaparates de distintos rincones del mundo se llenan de huevos de chocolate, los clásicos "huevos de Pascua" que se obsequian el domingo de Gloria. Detrás del típico dulce que encanta tanto a chicos como a grandes, se esconden curiosas historias que entrelazan ritos ancestrales, fe religiosa y restricciones alimentarias.

Un símbolo mutante Se dice que mucho antes de que la Pascua fuera una festividad cristiana, el huevo ya era venerado por culturas como la persa y la romana. Para estos pueblos, representaba la fertilidad y el renacimiento de la naturaleza tras el crudo invierno. Era, entonces, el regalo perfecto para celebrar que la vida volvía a brotar.

Al expandirse el cristianismo, esta simbología se transformó. Curiosamente el huevo pasó a representar el Sepulcro de Jesús: una estructura aparentemente inerte de la que, de forma milagrosa, emerge una vida nueva.

De la prohibición al regalo image Muchas personas siguen pintando cáscaras de huevos para decorar los hogares en Pascua Otra historia, más extendida, cuenta que, durante la Edad Media, la rigurosidad de la Cuaresma prohibía el consumo de lácteos y huevos. Pero las gallinas, ajenas al calendario litúrgico, seguían poniendo. Entonces, para no desperdiciar este alimento, los fieles hervían los huevos para conservarlos.

Luego comenzaron a recubrirlos con cera o tintes naturales; y al llegar el Domingo de Resurrección, que marcaba el fin del ayuno, lo celebraban regalando estos huevos decorados, todo un festín visual y gastronómico.