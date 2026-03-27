    • 27 de marzo de 2026 - 09:08

    La tendencia para cortar el pasto: el nuevo invento que lo hace en pocos minutos

    Es capaz de cortar, sacar hojas y hasta limpiar la suciedad, todo desde una app en el celular.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La tecnología volvió a meter la cola en la vida cotidiana y esta vez apunta directo al corazón de los jardines argentinos. Se trata de un robot multifunción, promete cambiar para siempre la forma en que se cuida el césped, se limpian las hojas y hasta se retira la suciedad, todo sin mover un dedo y, lo que es más polémico, sin necesidad de contratar a un jardinero. Es una verdadera tendencia.

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    Este invento, que ya genera revuelo entre los fanáticos de la jardinería, tiene el objetivo de automatizar todas las tareas del jardín y hacerlas más rápidas, precisas y, sobre todo, cómodas.

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    Así es esta máquina (Foto: Amazon).

    ¿Cómo funciona el robot que hace todo en el jardín?

    El robot es mucho más que una simple máquina de cortar pasto. Se trata de un equipo motorizado que sirve como base para distintos accesorios intercambiables, según la tarea que se necesite: cortar el césped, recolectar hojas o quitar la suciedad de la entrada.

    La clave está en su sistema modular. Cada accesorio se instala en la unidad principal y el robot se adapta a la temporada o a la necesidad del momento. Todo se maneja desde una aplicación en el celular, donde el usuario puede dibujar el mapa del terreno, marcar los límites y definir zonas de trabajo. El proceso completo puede demorar apenas media hora, dependiendo de la tarea.

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    Así puede tener un mapeo general de todo el jardín (Foto: Amazon).

    Las características que lo hacen único

    • Autonomía total: el robot reconoce el entorno, esquiva obstáculos y completa su trabajo sin supervisión.
    • Tres modelos según el tamaño del jardín: M10 para espacios moderados, M20 y M20i para superficies más grandes.
    • Sensores y cámaras: detecta personas, mascotas, paredes y bordes de vereda para evitar accidentes.
    • Base de carga inalámbrica: se recarga solo, con tiempos que van de 30 a 80 minutos.
    • Versatilidad extrema: puede trabajar en superficies irregulares y soporta temperaturas desde -25 °C hasta 45 °C.
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    Se pueden personalizar diferentes áreas para que el robot elija los horarios de corte (Foto: Amazon).

    Lo cierto es que, como tantos otros inventos, este robot ya cambia la rutina en miles de casas y promete seguir con la revolución del cuidado de los espacios verdes.

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