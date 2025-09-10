Mitos y verdades: qué anuncia el canto de una calandria Es una de las aves más representativas de Sudamérica y está rodeada de creencias populares que la convierten en un símbolo de libertad, protección y sensibilidad cultural.

El canto de la calandria no es un simple sonido que adorna los paisajes rurales y urbanos de América del Sur. Se trata de una melodía cargada de significados, interpretaciones y creencias populares que han acompañado a generaciones enteras. Pero, ¿qué anuncia realmente esta ave cuando se la oye cantar?

La calandria grande o común (Mimus saturninus), también conocida como sinsonte calandria, es una de las especies más representativas del continente. Su presencia se extiende por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, y ha sido bautizada en el folclore como “la reina de los ojos negros”.

La calandria pertenece a la familia Mimidae y comparte una particularidad con su par europea: la capacidad de imitar sonidos. Aunque no están emparentadas, ambas especies desarrollaron esta habilidad como estrategia de supervivencia y comunicación.

El repertorio de la calandria es sorprendente: puede reproducir desde silbidos humanos hasta alarmas, ladridos de perros o cantos de otras aves. Esta versatilidad sonora le otorgó un simbolismo especial, asociado tanto a la sensibilidad del ambiente como a la libertad.

De hecho, se han documentado casos en los que ejemplares en cautiverio dejaron de cantar hasta morir, lo que reforzó su estatus como ícono de independencia.

Rasgos físicos y comportamiento de la calandria

Aunque su canto suele ser lo más llamativo, la apariencia de la calandria también guarda detalles dignos de mención. Posee un plumaje sobrio pero elegante: dorso pardo grisáceo, alas oscuras con bordes blancos y una cola que, al abrirse, deja ver dos manchas blancas inconfundibles.

Su largo pico es ideal para alimentarse de insectos y frutas, mientras que sus patas robustas le permiten desplazarse con agilidad por el suelo.

En cuanto a su comportamiento, destaca por su fuerte instinto territorial: no duda en defender sus nidos y atacar a depredadores o intrusos con una valentía que inspiró numerosas leyendas populares.

El canto como señal de anuncio

Más allá de su valor estético, el canto de la calandria está rodeado de creencias populares. En varias regiones de Sudamérica, se interpreta como una forma de anuncio de lo que está por venir.

Dependiendo del lugar y del contexto, su melodía puede ser vista como presagio de visitas inesperadas, cambios climáticos o incluso noticias familiares.

Entre sus múltiples vocalizaciones, se distingue una nota de alarma fuerte y bien marcada, que utiliza como advertencia frente a peligros. Este detalle refuerza la idea de que el canto de la calandria no es casual, sino un lenguaje cargado de mensajes que la naturaleza traduce en música.

Reproducción y defensa del hogar

La temporada reproductiva de la calandria ocurre en primavera y verano. Durante este período, la hembra construye nidos en arbustos bajos o ramas resistentes, donde deposita entre dos y cinco huevos celestes con manchas marrones o rojizas.

Lo más llamativo es la actitud defensiva de esta especie: cuando perciben una amenaza, las calandrias se enfrentan a animales mucho más grandes, desde gatos hasta aves rapaces. Este comportamiento ha alimentado la idea de que representan la protección del hogar y la familia, convirtiéndose en un símbolo recurrente en relatos rurales y canciones folclóricas.

La calandria en la cultura y el folclore

En Argentina, la calandria ocupa un lugar especial dentro del imaginario popular. El apodo de “la reina de los ojos negros” refleja no solo su aspecto, sino también la veneración que despierta su canto.

Poetas, músicos y narradores la han tomado como inspiración para representar sentimientos de libertad, amor y resistencia.

Su capacidad para imitar y su fidelidad al territorio la han vuelto una metáfora de lo auténtico y lo propio. Escucharla cantar al amanecer en el campo o en la ciudad se convirtió en una experiencia que conecta con la identidad cultural de la región.

Un ícono de libertad y sensibilidad

La calandria es mucho más que un ave de plumaje discreto. Su canto, su carácter territorial y su talento para la imitación la convirtieron en un símbolo sudamericano cargado de historias y significados. Para muchos, escucharla cantar es un recordatorio de que la naturaleza guarda mensajes ocultos, listos para ser interpretados.

Al mismo tiempo, su vulnerabilidad en cautiverio refuerza su condición de emblema de la libertad, una enseñanza que sigue vigente en un mundo donde lo natural y lo cultural se entrelazan cada día más.