Ni carbón ni leña: la nueva forma de hacer asado que promete ser más rápida y fácil en 2026

El asado se puede hacer hoy con dos lógicas bien distintas: el método tradicional con carbón o leña y el método con parrilla eléctrica potente o equipos a gas/infrarrojo. En detalle, qué cambia en tiempos, control de calor, humo y resultado final.
Menos espera, más control: cómo funciona el asado sin fuego tradicional a través de leña o carbón. Se presenta como una alternativa que promete ser tendencia.
El asado se puede hacer hoy con dos lógicas bien distintas: el método tradicional con carbón o leña y el método con parrilla eléctrica potente o equipos a gas/infrarrojo. En detalle, qué cambia en tiempos, control de calor, humo y resultado final.
En el asado tradicional, el rendimiento depende de la brasa: encendido, espera, distribución del fuego y correcciones durante la cocción. En la opción eléctrica o infrarroja, el rendimiento depende de la potencia: precalentado, temperatura estable y ajuste por perilla.
La diferencia no es solo “comodidad”. Se nota en el proceso: con carbón, parte del reloj lo marca el fuego; con control eléctrico o infrarrojo, el reloj lo marca el corte y el punto de cocción. Otra diferencia aparece en el humo, que no desaparece del todo (la grasa igual gotea y puede humear), pero se reduce el humo propio del combustible, algo que pesa en balcones, terrazas chicas.
La variante es hacer asado con parrilla eléctrica de alta potencia o con parrilla a gas tipo infrarroja (las que trabajan con quemadores/radiación y se regulan con perillas). En ambos casos, el fuego tradicional se reemplaza por una fuente de calor regulable y constante.
El beneficio central es el control de temperatura. Con perillas y potencia estable, el calor se mantiene parejo y se evita el tramo más impredecible del asado tradicional, que es cuando la brasa todavía no está “en punto” o cuando el viento la altera.
En estos equipos, el precalentado suele ser más corto y el arranque se vuelve más directo. Eso favorece cortes rápidos y una secuencia más ordenada.
Además, el armado de zonas sale más fácil desde el inicio: una parte fuerte para sellar y otra más suave para terminar. En vez de mover brasas para corregir, lo que reduce idas y vueltas durante la cocción espacios compartidos.
El asado tradicional tiene un diferencial que no se simula del todo: el aroma del combustible. Parte del sabor asociado al asado clásico viene del humo del carbón o la leña, además de la costra que se logra con calor de brasa bien armada.
A cambio, el método trae tiempos muertos inevitables: encender, esperar, acomodar brasas y sostener una temperatura que puede variar por humedad, viento o calidad del carbón.
En términos simples, el infrarrojo trabaja con radiación y calor directo controlado. Esa mecánica permite sostener potencia alta para sellar sin esperar a que el carbón “madure” y sin depender de que la brasa quede pareja.
En una parrilla eléctrica potente, el beneficio es similar: el calor llega por resistencias, se regula con precisión y sostiene temperatura estable.
Eso baja el margen de error cuando el asado se hace en galerías, balcones o interiores ventilados, donde el fuego tradicional se vuelve más difícil de sostener.