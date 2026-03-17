    • 17 de marzo de 2026 - 11:02

    Qué significa que tu perro duerma panza arriba, según expertos de Harvard

    El comportamiento de nuestras mascotas dice mucho más de lo que pensamos. Este gesto tan simple, podría significar la fortaleza del vínculo y la confianza entre los integrantes de la familia.

    Perros.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Los perros reaccionan al entorno. Ellos mueven la cola de felicidad, ladran cuando tienen miedo y festejan con todo su cuerpo cuando están felices. Por este motivo, observar como duermen también dice mucho sobre ellos, ya que revela su estado emocional, su nivel de confianza y cómo es su vínculo con la familia.

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    En particular, cuando un perro descansa panza arriba, los expertos coinciden en que se trata de una señal positiva. De acuerdo con especialistas en comportamiento animal, esta postura al dormir indica que el animal se siente seguro, relajado y confiado en el ambiente que lo rodea. Si un perro expone el abdomen, que es una zona muy vulnerable, demuestra que no percibe amenazas a su alrededor.

    Además de tener un aspecto emocional, también es cierto que, al tener poco pelaje en la panza, los perros liberan el calor más fácilmente si se ponen boca arriba, ayudándoles a regular su temperatura en verano.

    Harvard respalda el comportamiento canino: ¿qué dicen los estudios?

    Investigaciones del área de comportamiento animal, como las desarrolladas por la Universidad de Harvard en conjunto con especialistas en cognición canina, señalan que las posturas de descanso en los perros están directamente relacionadas con su percepción de seguridad y su nivel de estrés.

    Los estudios indican que los animales que duermen en posiciones abiertas y vulnerables presentan menores niveles de ansiedad y una mejor adaptación a su entorno. En este sentido, la casa de altos estudios remarca que los perros domésticos desarrollan patrones de descanso más relajados cuando existe un vínculo fuerte con sus dueños, lo que refuerza la idea de que dormir panza arriba puede estar asociado a la confianza y el apego.

    Los especialistas recomiendan observar el contexto en el que el perro adopta esta posición:

    • Si duerme con las patas hacia arriba y completamente relajado: refleja confianza plena y sensación de seguridad.
    • Si lo hace en días de calor: probablemente esté intentando refrescarse.
    • Si se estira mientras está boca arriba: está relajando músculos tras actividad física.
    • Si mueve las patas o se sacude: puede estar soñando o en una fase profunda del sueño.
    • Si solo adopta esta postura cerca de su dueño: indica un vínculo afectivo fuerte y sensación de protección.

    Lejos de ser un simple gesto, dormir panza arriba es una de las señales más claras de que un perro se siente feliz, seguro y en armonía con su entorno. En conjunto, este comportamiento confirma que el animal se siente seguro, cuidado y emocionalmente estable, lo que lo convierte en un indicador positivo de su calidad de vida.

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