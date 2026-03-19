Según expertos, estos son los mejores frutos secos para empezar el día con energía

Conocé cuáles es la opción que más se destaca para comenzar el día por su valor nutricional y su capacidad de generar saciedad.

A la hora de armar un desayuno completo, los frutos secos suelen ser un ingrediente muy elegido, ya que aportan nutrientes esenciales para comenzar la jornada con el pie derecho. En ese contexto, hay uno en particular que se destaca y que resulta ideal para sumar a la primera comida del día y encarar la mañana con mucha energía.

Se trata de las nueces, uno de los frutos secos más completos. Al combinar fibra, grasas saludables y otros nutrientes, se posicionan como una de las mejores alternativas para sumar al desayuno y obtener energía sostenida durante la mañana.

Por qué las nueces son el mejor fruto seco para el desayuno Uno de los mayores beneficios de las nueces es su capacidad para generar saciedad, un punto esencial para la primera comida del día. Esto sucede porque su aporte de fibra y grasas saludables ayuda a que la energía se libere de manera gradual, lo que permite estar más tiempo sin tener hambre.

Cuáles son los beneficios de este fruto seco Entre los principales motivos por los que las nueces son una gran opción para incorporar al desayuno, se destacan los siguientes:

Aportan grasas saludables , que brindan energía de forma sostenida.

, que brindan energía de forma sostenida. Contienen fibra , lo que ayuda a prolongar la sensación de saciedad.

, lo que ayuda a prolongar la sensación de saciedad. Se pueden combinar fácilmente con yogur, frutas, avena o tostadas.

con yogur, frutas, avena o tostadas. Son prácticas y versátiles , ya que no requieren preparación previa.

, ya que no requieren preparación previa. Se consumen en porciones pequeñas, por lo que un puñado suele ser suficiente. Aunque tienen muchos beneficios nutricionales, también es importante tener en cuenta la manera en la que se consumen. Al tratarse de un alimento con un aporte calórico alto, la cantidad y la forma de incorporarlas al desayuno pueden marcar la diferencia para aprovechar sus propiedades.