    • 19 de marzo de 2026 - 12:09

    Según expertos, estos son los mejores frutos secos para empezar el día con energía

    Conocé cuáles es la opción que más se destaca para comenzar el día por su valor nutricional y su capacidad de generar saciedad.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    A la hora de armar un desayuno completo, los frutos secos suelen ser un ingrediente muy elegido, ya que aportan nutrientes esenciales para comenzar la jornada con el pie derecho. En ese contexto, hay uno en particular que se destaca y que resulta ideal para sumar a la primera comida del día y encarar la mañana con mucha energía.

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    Se trata de las nueces, uno de los frutos secos más completos. Al combinar fibra, grasas saludables y otros nutrientes, se posicionan como una de las mejores alternativas para sumar al desayuno y obtener energía sostenida durante la mañana.

    Por qué las nueces son el mejor fruto seco para el desayuno

    Uno de los mayores beneficios de las nueces es su capacidad para generar saciedad, un punto esencial para la primera comida del día. Esto sucede porque su aporte de fibra y grasas saludables ayuda a que la energía se libere de manera gradual, lo que permite estar más tiempo sin tener hambre.

    Cuáles son los beneficios de este fruto seco

    Entre los principales motivos por los que las nueces son una gran opción para incorporar al desayuno, se destacan los siguientes:

    • Aportan grasas saludables, que brindan energía de forma sostenida.
    • Contienen fibra, lo que ayuda a prolongar la sensación de saciedad.
    • Se pueden combinar fácilmente con yogur, frutas, avena o tostadas.
    • Son prácticas y versátiles, ya que no requieren preparación previa.
    • Se consumen en porciones pequeñas, por lo que un puñado suele ser suficiente.

    Aunque tienen muchos beneficios nutricionales, también es importante tener en cuenta la manera en la que se consumen. Al tratarse de un alimento con un aporte calórico alto, la cantidad y la forma de incorporarlas al desayuno pueden marcar la diferencia para aprovechar sus propiedades.

    Recomendaciones a tener en cuenta

    Para incorporarlas al desayuno de manera equilibrada, hay algunas recomendaciones simples que conviene tener en cuenta:

    • Consumir una porción moderada, ya que un puñado pequeño suele ser suficiente.
    • Elegir versiones naturales, sin sal ni azúcar agregada.
    • Combinarlas con otros alimentos, como yogur, fruta, avena o tostadas.
    • No usarlas como único alimento, sino como complemento dentro de un desayuno variado.
    • Incluirlas de forma regular, pero sin excederse en la cantidad.
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    Un pu&ntilde;ado de nueces es suficiente para incorporar al desayuno. (Imagen ilustrativa generada con IA)

    Un puñado de nueces es suficiente para incorporar al desayuno. (Imagen ilustrativa generada con IA)

    Gracias a su combinación de fibra, grasas naturales y nutrientes, las nueces son una de las mejores opciones para incorporar en tus desayunos. Si se consumen en porciones moderadas y en una alimentación equilibrada, pueden transformar a la primera comida del día en una alternativa completa y saciante.

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