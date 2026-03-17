Si sos poco inteligente, éste es tu color preferido, según la psicología

Varios estudios en psicología del color y procesamiento cognitivo plantean una asociación entre un color en particular con una menor capacidad en creatividad o resolución de problemas.
Gemini, el chatbot de Google, respondió cuál es el color favorito de las personas más propensas a distraerse.
Varios estudios en psicología del color y procesamiento cognitivo plantean una asociación entre un color en particular con una menor capacidad en creatividad o resolución de problemas.
Se ha descubierto que las personas con menor capacidad cognitiva suelen tener al naranja como su color preferido. Este resultado surge de estudios que relacionan las preferencias por este color con los puntajes obtenidos en pruebas de inteligencia y otros indicadores cognitivos.
El naranja es un color llamativo y lleno de energía, que frecuentemente se vincula con la creatividad y las emociones. No obstante, también puede ser visto como un tono que refleja impulsividad y falta de seriedad.