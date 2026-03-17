Gemini, el chatbot de Google, respondió cuál es el color favorito de las personas más propensas a distraerse.

Si sos poco inteligente, éste es tu color preferido, según la psicología

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Varios estudios en psicología del color y procesamiento cognitivo plantean una asociación entre un color en particular con una menor capacidad en creatividad o resolución de problemas.

¿Cuál es el color preferido de las personas menos inteligentes, según la psicología? Se ha descubierto que las personas con menor capacidad cognitiva suelen tener al naranja como su color preferido. Este resultado surge de estudios que relacionan las preferencias por este color con los puntajes obtenidos en pruebas de inteligencia y otros indicadores cognitivos.