    • 21 de abril de 2026 - 10:02

    Sócrates sobre la amistad : "El amigo debe ser como el dinero; antes de necesitarlo, es necesario saber su valor"

    El pensador buscó la forma de expresar un vínculo único como es la amistad.

    Sócrates, el gran pensador.

    Sócrates, el gran pensador.

    Foto:

    Por Sofía Hache

    Las ideas sobre la amistad han sido abordadas a lo largo de la historia desde distintas perspectivas. Entre ellas, una de las más citadas es la que plantea la importancia de reconocer el valor de un vínculo antes de atravesar una situación de necesidad, muy bien expresada por Sócrates.

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    En ese marco, una frase atribuida a Sócrates sintetiza una mirada concreta sobre las relaciones personales. El planteo propone una forma de entender la amistad basada en la valoración previa y no en la utilidad.

    Qué dijo Sócrates sobre la amistad

    La expresión “El amigo debe ser como el dinero; antes de necesitarlo, es necesario saber su valor” establece una comparación que apunta a la anticipación. La idea central es reconocer la importancia de una persona antes de depender de ella.

    Lejos de una interpretación literal, el concepto se vincula con la construcción de vínculos sólidos. La reflexión sugiere que la amistad debe cultivarse en el tiempo y no únicamente en momentos de dificultad. También plantea una diferencia entre relaciones genuinas y aquellas que surgen por conveniencia. En este sentido, el valor de un amigo se define en la autenticidad de los gestos cotidianos y la fidelidad del afecto, no en la utilidad transitoria que pueda ofrecer ante una urgencia.

    Por qué esta reflexión es importante para cuidar los vínculos de amistad

    El planteo de Sócrates se mantiene vigente por su enfoque directo sobre el comportamiento humano. La idea de valorar antes de necesitar sigue siendo aplicable a distintos contextos de la vida cotidiana.

    Además, introduce una mirada preventiva sobre las relaciones. Identificar vínculos confiables antes de una situación compleja permite:

    • Establecer bases sólidas: Fomentar relaciones basadas en la confianza y el respeto mutuo.

    • Reducir las expectativas utilitarias: Evitar ver al otro como un recurso, transformando la relación en un espacio de acompañamiento genuino.

    • Fortalecer la resiliencia: Contar con una red de apoyo cuyos cimientos fueron construidos en tiempos de calma, asegurando una estabilidad mayor ante las crisis.

    En definitiva, aplicar esta máxima socrática no solo mejora nuestra calidad humana, sino que nos invita a cultivar amistades que trascienden el interés, posicionándonos como mejores compañeros en la vida de quienes nos rodean.

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