Tragedia en Rivadavia: la rutina de una madre y su hijo que se truncó por la imprudencia de un camionero

El camionero que mató a una mujer al manejar de forma imprudente quedó en libertad tras ser imputado. La tragedia que terminó con una rutina familiar.

La imagen de la tragedia de Rivadavia, que se llevó la vida de una mujer de 64 años.

En la audiencia de este viernes, en la que imputaron al camionero, Juan Vicente Díaz, que mató a una mujer tras pasar el semáforo en rojo y chocar contra un auto, se conoció la historia de las víctimas de esta tragedia.

Una mañana rutinaria de una familia se convirtió en tragedia en el departamento Rivadavia, cuando un violento siniestro vial terminó con la vida de Graciela Maldonado que acompañaba a su hijo en su jornada laboral. El hecho ocurrió en la intersección de Avenida Libertador y calle Galíndez, en la zona de Marquesado, un cruce muy transitado.

choque Así quedó el auto en el que viajaban Marinero y su madre Maldonado. Archivo DIARIO DE CUYO La víctima viajaba junto a su hijo, Jonathan Marinero, un kinesiólogo. Ambos se dirigían hacia Ullum, al lugar de trabajo del conductor del auto, en un recorrido habitual que realizaban todos los días, ya que ella colaboraba como secretaria en la atención de pacientes.

El camionero de la tragedia de Rivadavia, imputado Este viernes se llevó adelante la audiencia de formalización contra el conductor del camión. La jueza de Garantías Flavia Gabriela Allende encabezó la audiencia, en la que la UFI de Delitos Especiales imputó a Juan Vicente Díaz por homicidio culposo agravado, al considerar que actuó con negligencia al volante y violó la señalización del semáforo.

WhatsApp Image 2026-04-10 at 12.28.01 Juan Vicente Díaz, en la audiencia de este viernes. DIARIO DE CUYO El Ministerio Público Fiscal estuvo representado por el fiscal Roberto Ginsberg, junto a los ayudantes fiscales Emiliano Pugliese y Sergio Cúneo, mientras que la defensa estuvo a cargo del abogado Juan Arturo Bode.