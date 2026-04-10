    • 10 de abril de 2026 - 21:53

    Tragedia en Rivadavia: la rutina de una madre y su hijo que se truncó por la imprudencia de un camionero

    El camionero que mató a una mujer al manejar de forma imprudente quedó en libertad tras ser imputado. La tragedia que terminó con una rutina familiar.

    La imagen de la tragedia de Rivadavia, que se llevó la vida de una mujer de 64 años.&nbsp;

    La imagen de la tragedia de Rivadavia, que se llevó la vida de una mujer de 64 años. 

    Foto:

    Archivo DIARIO DE CUYO
    Por Germán González

    En la audiencia de este viernes, en la que imputaron al camionero, Juan Vicente Díaz, que mató a una mujer tras pasar el semáforo en rojo y chocar contra un auto, se conoció la historia de las víctimas de esta tragedia.

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    Una mañana rutinaria de una familia se convirtió en tragedia en el departamento Rivadavia, cuando un violento siniestro vial terminó con la vida de Graciela Maldonado que acompañaba a su hijo en su jornada laboral. El hecho ocurrió en la intersección de Avenida Libertador y calle Galíndez, en la zona de Marquesado, un cruce muy transitado.

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    Así quedó el auto en el que viajaban Marinero y su madre Maldonado.

    Así quedó el auto en el que viajaban Marinero y su madre Maldonado.

    La víctima viajaba junto a su hijo, Jonathan Marinero, un kinesiólogo. Ambos se dirigían hacia Ullum, al lugar de trabajo del conductor del auto, en un recorrido habitual que realizaban todos los días, ya que ella colaboraba como secretaria en la atención de pacientes.

    El camionero de la tragedia de Rivadavia, imputado

    Este viernes se llevó adelante la audiencia de formalización contra el conductor del camión. La jueza de Garantías Flavia Gabriela Allende encabezó la audiencia, en la que la UFI de Delitos Especiales imputó a Juan Vicente Díaz por homicidio culposo agravado, al considerar que actuó con negligencia al volante y violó la señalización del semáforo.

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    Juan Vicente Díaz, en la audiencia de este viernes.

    Juan Vicente Díaz, en la audiencia de este viernes.

    El Ministerio Público Fiscal estuvo representado por el fiscal Roberto Ginsberg, junto a los ayudantes fiscales Emiliano Pugliese y Sergio Cúneo, mientras que la defensa estuvo a cargo del abogado Juan Arturo Bode.

    Tras la imputación, la Justicia resolvió que Díaz continúe en libertad, aunque sujeto al proceso penal. Entre las medidas impuestas, deberá solicitar autorización judicial en caso de querer salir de la provincia.

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    El abogado Borde, el fiscal Ginsberg, y ayudante fiscales Pugliese y Cúneo.

    El abogado Borde, el fiscal Ginsberg, y ayudante fiscales Pugliese y Cúneo.

    El impacto fatal

    El siniestro se produjo el miercoles 8 de abril, alrededor de las 09:10. Según expuso la Fiscalía en la audiencia de formalización, Marinero se encontraba detenido en el semáforo de Libertador y Galíndez. Al habilitarse la luz verde, avanzó para girar hacia el norte junto a otros vehículos.

    En ese momento, un camión Mercedes Benz 1114, conducido por Juan Vicente Díaz, que circulaba en sentido contrario, cruzó el semáforo en rojo e impactó de lleno contra el lateral derecho del Citroën C3.

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    Flavia Allende, jueza de Garantías

    Flavia Allende, jueza de Garantías

    Tras la imprudencia del camionero, el choque fue de tal magnitud que el vehículo fue arrastrado varios metros. El propio Marinero relató que no escuchó frenadas ni advertencias previas, solo el estruendo del impacto y el grito de su madre segundos antes de la colisión.

    A pesar de haber resultado herido, intentó asistirla de inmediato, pero constató que ya no presentaba signos vitales. La autopsia confirmó que Maldonado falleció en el acto a causa de un traumatismo cerrado de tórax.

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