Trágico choque en Marquesado: se conoció la identidad de la mujer fallecida

El trágico choque que terminó con la vida de una persona en la mañana de este miércoles sigue sumando detalles, y en las últimas horas se confirmó la identidad de la víctima fatal. Fuentes judiciales informaron que se trata de Graciela Maldonado, de 72 años, oriunda del departamento Chimbas.
La mujer viajaba como acompañante en el asiento delantero derecho de un automóvil Citroën C3, precisamente el sector que recibió el impacto directo del camión. El golpe fue letal y le provocó la muerte en el lugar.
En tanto, el conductor del vehículo aún no fue identificado y debió ser trasladado de urgencia al Hospital Rawson, donde permanece internado.
Por su parte, el chofer del camión, Juan Vicente Díaz, de 40 años, quedó detenido por orden judicial y fue alojado en la Comisaría 34º mientras avanza la investigación.
Cómo ocurrió el trágico choque
El siniestro ocurrió a las 09.10 en la intersección de Avenida Libertador y calle Galíndez. Según las primeras pericias, ambos vehículos circulaban de Este a Oeste por la avenida. La tragedia se desencadenó cuando el Citroën intentó girar hacia el Norte para ingresar a Galíndez y fue embestido en su lateral derecho por un camión Mercedes Benz.
Los investigadores constataron que los semáforos funcionaban correctamente al momento del choque. Además, en la esquina hay un domo de seguridad del CISEM, cuyas imágenes serán clave para determinar cómo se produjo la maniobra que derivó en la muerte de Maldonado.
En el lugar trabajó personal policial junto al equipo de la Unidad Fiscal de Delitos Especiales, encabezado por el fiscal Roberto Ginsberg y los ayudantes fiscales Agostina Ventimiglia, Emiliano Pugliese y Sergio Cúneo.