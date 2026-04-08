Trágico choque en Marquesado: se conoció la identidad de la mujer fallecida

Tenía 72 años y viajaba como acompañante en el vehículo impactado. Buscan determinar cómo ocurrió el trágico choque entre el auto y el camión.

Se conoció la identidad de la víctima fatal del trágico choque en Marquesado

El trágico choque que terminó con la vida de una persona en la mañana de este miércoles sigue sumando detalles, y en las últimas horas se confirmó la identidad de la víctima fatal. Fuentes judiciales informaron que se trata de Graciela Maldonado, de 72 años, oriunda del departamento Chimbas.

La mujer viajaba como acompañante en el asiento delantero derecho de un automóvil Citroën C3, precisamente el sector que recibió el impacto directo del camión. El golpe fue letal y le provocó la muerte en el lugar.

En tanto, el conductor del vehículo aún no fue identificado y debió ser trasladado de urgencia al Hospital Rawson, donde permanece internado.

Por su parte, el chofer del camión, Juan Vicente Díaz, de 40 años, quedó detenido por orden judicial y fue alojado en la Comisaría 34º mientras avanza la investigación.

Cómo ocurrió el trágico choque El siniestro ocurrió a las 09.10 en la intersección de Avenida Libertador y calle Galíndez. Según las primeras pericias, ambos vehículos circulaban de Este a Oeste por la avenida. La tragedia se desencadenó cuando el Citroën intentó girar hacia el Norte para ingresar a Galíndez y fue embestido en su lateral derecho por un camión Mercedes Benz.