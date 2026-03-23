Tres adultos y dos menores detenidos por robo: uno de ellos amenazó a un joven con un cuchillo de cocina

En distintos hechos ocurridos en las últimas horas, la Policía de San Juan detuvo a tres personas por intentos de robo , con distintos agravantes, que quedaron a disposición del Sistema de Flagrancia.

Entró como invitada y entregó la casa para robo: condenas de hasta 4 años

Por un lado, personal de la Comisaría 28ª de la Policía de San Juan detuvo a un sujeto de 27 años- de apellido Ortiz- por hurto simple en Villa Hipódromo, Rawson . El hecho ocurrió cuando el sujeto ingresó a un domicilio y sustrajo una bicicleta tipo playera de color verde, además de un par de zapatillas de niño.

La policía logró interceptarlo con los objetos en su poder, los cuales fueron reconocidos por el propietario como de su domicilio.

En tanto que, en Chimbas , uniformados del detuvieron a un hombre de 38 años -identificado por la policía como Montaña-, por intentar robar una bicicleta en el Barrio Costanera II, Chimbas. El acusado intentaba llevarse el rodado por encima de las rejas del patio principal de una vivienda. El damnificado llamó a la policía y gracias a que acudieron rápidamente, pudieron concretar la aprehensión.

Montaña quedó a disposición de la UFI Flagrancia por hurto agravado por escalamiento en grado de tentativa.

Amenazó a un joven con un cuchillo de cocina en la Plaza Laprida

La Policía de San Juan, a través de la Comisaría 3ª, detuvo a un chico de 18 años, a quien acusaron de amenazas agravadas con arma blanca. Fue a raíz de un hecho en Plaza Laprida, un hombre de 25 años esperaba un colectivo y fue abordado por una pareja. El acusado, tras pedirle la hora, sacó un cuchillo tipo Tramontina y lo amenazó con matarlo si no entregaba su celular.

Sin embargo, la víctima logró escapar y pedir ayuda, mientras el agresor intentaba huir. La policía lo aprehendió en el lugar. Gómez quedó a disposición de la UFI Flagrancia.

detenido amenaza cuchillo Tiene 18 años y amenazó con un cuchillo tipo Tramontina a un joven de 25 años para robarle el celular.

En Caucete, dos menores intentaron robarse un celular

La Brigada de Investigaciones Este de la Policía de San Juan esclareció un robo agravado ocurrido en el Barrio Juan Jufre de Caucete. La víctima había sido abordada por cuatro individuos que le sustrajeron un celular Motorola E14. Tras la investigación y con la colaboración de vecinos del Barrio Pie de Palo, se logró recuperar el teléfono, que fue reconocido y restituido a la damnificada.

Posteriormente, se identificó a los autores, quienes resultaron ser menores de edad residentes en el Barrio Marayes de Caucete. El caso quedó bajo la órbita de la UFI Delitos contra la Propiedad y del Juzgado Penal de la Niñez y Adolescencia, a cargo de la Dra. Camus.