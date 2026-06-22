[VIDEOS] El éxodo para ver a la Scaloneta, así se vaciaron las calles de San Juan por el partido

El movimiento fue intenso antes del inicio del partido, pero durante el primer tiempo las principales avenidas y accesos de la provincia lucieron inusualmente tranquilos.

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El furor por la Scaloneta volvió a hacerse sentir en San Juan. El partido frente a Austria, por la segunda fecha del Grupo J del Mundial, generó una jornada atípica en la provincia, con miles de personas que dejaron momentáneamente sus obligaciones laborales para reunirse con familiares, amigos o compañeros de trabajo y seguir las alternativas del encuentro.

El fenómeno se hizo evidente cerca de las 13, cuando gran parte del comercio cerró sus puertas y numerosos trabajadores comenzaron a retirarse de sus puestos. También fue notoria la salida de empleados del Centro Cívico, lo que provocó importantes filas de vehículos en distintas calles y avenidas de la capital sanjuanina.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Diario de Cuyo (@diariodecuyoweb) El éxodo desde el microcentro hacia distintos puntos de la provincia quedó reflejado en el intenso movimiento vehicular registrado en los minutos previos al inicio del partido. Sin embargo, una vez que la pelota comenzó a rodar, la postal cambió por completo.

Las calles quedaron prácticamente vacías y la tranquilidad se adueñó de los principales accesos de San Juan. La imagen fue especialmente llamativa en la avenida Ignacio de la Roza, una de las arterias con mayor circulación vehicular durante las horas pico, donde el tránsito fue escaso durante gran parte del encuentro.

"Me hizo acordar a la época de pandemia", expresó un sanjuanino que aguardaba el colectivo cerca de las 14.30, en pleno primer tiempo. La comparación reflejó la sorpresa de muchos vecinos al encontrarse con una ciudad poco habitual, con escaso movimiento de personas y vehículos.