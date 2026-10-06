Argentina goleó 5 a 0 a Chile en el inicio de los amistosos internacionales en San Juan

San Juan volvió a disfrutar de una noche de hockey sobre patines internacional . Este lunes, el seleccionado argentino comenzó con una goleada su serie de amistosos preparatorios para los World Skate Games Asunción 2026, al vencer por 5-0 a Chile en el estadio Aldo Cantoni, ante un gran marco de público.

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El equipo dirigido por José Luis Páez mostró su contundencia desde el juego y consiguió una diferencia amplia frente al combinado trasandino. Los goles argentinos fueron convertidos por Lucas Ordoñez, Danilo Rampulla en dos oportunidades, Martínez y Mena .

El encuentro principal de la jornada tuvo como escenario al tradicional estadio sanjuanino, que volvió a recibir a los mejores seleccionados del mundo en la previa de una competencia internacional. El público acompañó en gran número la presentación del conjunto nacional.

Antes del partido de Argentina, Italia derrotó 4-2 a Angola en el encuentro que abrió la jornada en el Aldo Cantoni.

De esta manera, el seleccionado italiano también inició con una victoria su preparación en San Juan, mientras que Angola y Chile tendrán la posibilidad de recuperarse en la segunda jornada de los amistosos.

Argentina vuelve a jugar este miércoles

La actividad continuará este miércoles 7 de octubre con una nueva jornada de hockey internacional en el Aldo Cantoni.

Desde las 19:30, Angola se enfrentará a Chile, mientras que a partir de las 21:30 Argentina jugará ante Italia, en el cierre de la jornada.

Los amistosos forman parte de la preparación de los seleccionados para los World Skate Games 2026, que se disputarán en Asunción, Paraguay, desde el 10 de octubre. Para Argentina, además, representan una oportunidad de despedirse del público sanjuanino antes de emprender el viaje hacia la gran competencia internacional.

Fotos: gentileza Deportes de San Juan.