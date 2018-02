El 21 de febrero el sector sindicalista vinculado a Hugo Moyano hará una movilización contra la política económica del gobierno de Mauricio Macri. Junto a las columnas del gremialista marcharán agrupaciones políticas ligadas a la izquierda y al peronismo cercano al kirchnerismo. En una entrevista con Código Político, Miguel Ángel Pichettoconfirmó que no irá.

"No voy a ir a la marcha de Moyano, pero no lo veo de forma descalificante. La gente se expresa, hay aumentos, y se canalizan los reclamos. Hay que reconocer que hay componentes en este proceso de discusión entre unos y otros tienen características propias. El Gobierno hizo acuerdos con Moyano importantes en el pasado y en el presente. Sería positivo reconstruir el diálogo", aseguró el senador.

Pichetto también se refirió al futuro del peronismo y la reconstrucción de un acercamiento entre todos los sectores internos. Frente a la noticia de un foro en el que se encontraron diferentes facciones justicialistas, el senador dijo que "cree en el diálogo" y no le parece mal, pero que "hay que dar un debate más de fondo". "Perdimos tres elecciones seguidas. La reconstrucción tiene que ver con un proyecto nacional, una nueva estética y la construcción de un programa que refleje la realidad. No se puede improvisar. El 2018 es un año clave y sin liderazgo no hay posibilidad para 2019", comentó.

Luego, explicó que no fue a la reunión porque no lo invitaron e insistió en que lo que se arme tiene que estar "desconectado del pasado". "Pienso un liderazgo alternativo para el 2019. De lo contrario vamos a lo inexorable de que se termina confluyendo en la candidatura de la expresidenta. Hay figuras como Sergio Massa, Juan Manuel Urtubey y algunos gobernadores que son importantes para una alternativa. El peronismo tiene que transitar este camino. No hubo debate. Lo digo respetando a todos", agregó.

Acerca de la posición dialogista que mantiene con la administración macrista, Pichetto sostuvo que es parte de ser "una oposición democrática". "Nos tenemos que bancar que nos digan el peronismo blanco y que nos descalifiquen. Me la banco. Nada me perturba. No vivo la política de la ansiedad, ni tampoco no duermo a la noche. Pero muchas veces la construcción de la información surge desde el propio Gobierno que intenta tener a una oposición debilitada a la cual derrotar en 2019", cerró.