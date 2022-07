Falleció a los 96 años Delia Giovanola, una de las fundadoras de Abuelas de Plaza de Mayo. “Expresamos nuestra más profunda tristeza por la partida de otra compañera", expresaron desde la página web oficial del organismo de derechos humanos.

La triste noticia se conoció este lunes. Nacida en 1926 en la ciudad de La Plata, Delia Giovanola vivía en la localidad bonaerense de San Martín. Era la última Abuela de Plaza de Mayo fundadora que quedaba. “La vida me dio y me sacó, me castigó pero fui feliz”, repetía, según resaltaron desde el organismo.

"A esta institución, Delia le dio todo. Todavía no caemos en la cuenta de que ya no está, pero el vacío que se siente es enorme", manifestaron desde el organismo de derechos humanos. "Se ha ido una mujer luchadora, militante de la memoria, la verdad, la justicia y la alegría", sumaron, al tiempo que caracterizaron a la referente como una persona "llena de vitalidad y de entusiasmo hasta el último suspiro, graciosa, irónica, espontánea, de convicciones firmes".

Maestra de profesión, Giovanola se casó en 1946 con Jorge Narciso Ogando, con quien tuvieron al año siguiente a su hijo, Jorge Oscar Ogando. “Fue el hijo deseado, querido, compañero y amigo”, dijo alguna vez. En 1963, la mujer enviudó y comenzó a estudiar bibliotecología. Tras graduarse, en 1968 se casó con Pablo Califano y se mudó a Villa Ballester, partido de San Martín, donde comenzó a ejercer de bibliotecaria, a la par que ascendía a vicedirectora y luego a directora de escuela.

Por entonces, su hijo se casó con Stella Maris Montesano, quien de niña había sido alumna particular de Delia Giovanola y en 1971 se recibió de abogada. En junio de 1973 la pareja tuvo a su primera hija, Virginia. Ambos militaban en el PRT-ERP.

La historia de Delia cambió su curso en la madrugada del 16 de octubre de 1976, durante la última dictadura. Jorge y su pareja fueron secuestrada en su casa de La Plata. Stella Maris estaba embarazada de ocho meses y la pequeña Virginia quedó en su cuna.

Delia fue a buscarla y se hizo cargo de ella, mientras buscaba desesperadamente a Jorge y Stella Maris. Tiempo más tarde, por testimonios de sobrevivientes, pudo saberse que la pareja había permanecido en el centro clandestino de detención “Pozo de Banfield”, donde Stella Maris había dado a luz un niño el 5 de diciembre de 1976.

"El parto, 'asistido' por el médico genocida Jorge Antonio Bergés fue en la cocina del lugar, ella esposada, los ojos vendados y arriba de una chapa. Dos días después fue despojada de su bebé, que fue vendido a un matrimonio, y llevada al Pozo de Quilmes", describieron desde Abuelas.

Cuando Virginia cumplió 18 años, comenzó a buscar junto a su abuela hasta que en 2011, a los 38, entró en una depresión de la que no pudo salir y se quitó la vida. Cuatro años más tarde, en noviembre de 2015, Delia pudo encontrar a su nieto Martín.