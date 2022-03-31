CALENDARIO COMPLETO Hace 1 hora ANSES: pago en abril a jubilados, AUH, embarazadas y otras asignaciones Como siempre, será según la finalización del DNI de cada beneficiario. Por:Redacción Diario de Cuyo ANSES CALENDARIO DE PAGOS DESEMPLEO ASIGNACIONES FAMILIARES DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS ASIGNACIONES DE PAGO ÚNICO: MATRIMONIO ADOPCIÓN Y NACIMIENTO ASIGNACIÓN POR PRENATAL Y ASIGNACIÓN POR MATERNIDAD EMBARAZADAS ASIGNACIÓN POR EMBARAZO ASIGNACIÓN FAMILIAR POR HIJO ASIGNACIÓN UNIVERSAL POR HIJO AUH JUBILADOS PENSIONADOS