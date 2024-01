El nivel de la actividad económica bajó 0,9% interanual en noviembre pasado, informó ayer el Indec. Además, el Estimador Mensual de la Actividad Económica registró en noviembre una baja del 1,4% en relación a octubre, con lo que el acumulado de 2023 para los once primeros meses reflejó una merma del 1,3%. Por sectores, las bajas interanuales más significativas se anotaron en Pesca, con un retroceso de 28%; seguido por Industria, -4,8%; Intermediación financiera, -3,8%; Distribución de electricidad, gas y agua, -2,5%; Comercio mayorista y minorista, -0,8%.

Por el contrario, anotaron subas del 6,7% en Exportación de minas y canteras, impulsada por la extracción de litio; 3,6% en Agricultura y Ganadería, luego de que en noviembre del 2022 se sintiera con fuerza la sequía; 3,8% en hoteles y restaurantes; 2,4% en Enseñanza; 2,3% en Servicios de salud; y 1,4% en Actividades inmobiliarias, entre otras.

Para los analistas que participan del Relevamiento de Expectativas (REM) del Mercado del Banco Central estimaron que el Producto Bruto Interno (PBI) cayó 1,4% interanual en noviembre. Para el año en curso estos analistas proyectaron una baja del 2,6% mientras que para 2025, el conjunto de los participantes estimó un crecimiento promedio de 2,3%.

El 10 de diciembre pasado, cuando Javier Milei asumió la Presidencia y brindó un discurso en las escalinatas del Congreso, advirtió que en 2024 se produciría una "estanflación", tras lo cual remarcó que esto "no es algo muy distinto a lo que ha pasado en los últimos 12 años. Recordemos que en los últimos 12 años el PBI per cápita ha caído 15%". Los datos de actividad de diciembre, los últimos que quedan para informar para el Indec en lo que respecta al EMAE, no son muy alentadores, tomando como base de esto que en el último mes de 2023 la inflación fue del 25,5%. En este marco, según la CAME las ventas minoristas cayeron 13,7% en términos interanuales.

