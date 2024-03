El Gobierno confirmó que descontará el día a las empleadas públicas que hoy adhieran al paro convocado por el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Así lo informó el vocero presidencial, Manuel Adorni, en la habitual conferencia de prensa.

A pesar de sus definiciones, el funcionario se encargó de aclarar que se trata de una medida que trasciende la fecha del movimiento de mujeres y no descartó que la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género programe alguna actividad en conmemoración de la jornada histórica.

"A quienes no vayan a trabajar, se les va a descontar el día. Pero eso no es por el Día de la Mujer, fue siempre así. Desde el primer paro anunciamos que empleado que no trabaje se le descuenta el día", precisó sobre la medida de fuerza.

Asimismo, el portavoz reveló: "Si hay alguna actividad relacionada con el día de la mujer a la tarde la vamos a distribuir". Como todos los 8 de marzo, se prevé una jornada de movilizaciones, actividades conmemorativas y actos en distintas partes del país, que serán respaldadas por un cese de tareas.