Tras seis medidas de fuerza en el último mes por parte de gremios aeronáuticos, Aerolíneas Argentinas aceptó ayer dejar en stand by las suspensiones a 376 empleados que aún no se habían efectivizado y negociar parte de la deuda salarial que venían reclamando los sindicatos.



"Aceptamos suspender la aplicación de las sanciones a quienes participaron de la medida de fuerza del 8 de noviembre. Ahora, esto será mientras continúe la paz social, mientras no haya nuevas medidas de fuerza", dijo Luis Malvido, presidente de Aerolíneas Argentinas.



Y agregó: "En los próximos días, además de hacer una propuesta por la diferencia respecto a la paritaria pasada, también haremos una propuesta por la paritaria próxima".



Los 6 gremios aeronáuticos estuvieron reunidos este lunes, durante tres horas, con Malvido y otras autoridades de la compañía aérea. Allí, la empresa le trasmitió a los sindicalistas que las suspensiones por el momento no se aplicarán. "Sería de mal gusto efectivizarlas mientras se negocia", argumentaron en la empresa.



Las suspensiones habían sido aplicadas a raíz de un paro que los gremios realizaron el pasado 8 de noviembre y que provocó la cancelación de 258 vuelos. Por otro lado, Aerolíneas Argentinas también reverá su posición sobre la paritaria pasada: ahora le reconoció a los gremios que existe una deuda paritaria.



Según los sindicatos, en octubre los trabajadores deberían haber cobrado una suba del 6,5%, algo que hasta ahora la empresa desconocía. Para los gremios, los empleados deberían haber cobrado ese ajuste de manera automática porque la inflación de septiembre fue de 6,5%.