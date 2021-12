Las liquidaciones de divisas por exportaciones de cereales, de oleaginosas y de sus derivados alcanzaron tanto en noviembre último como en el acumulado de los primeros once meses del año registros máximos históricos para el sector, de acuerdo con los números informados ayer por la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC).

En ese sentido, las empresas del sector agroexportador liquidaron el mes pasado U$S 2.042,70 millones que significaron la segunda marca histórica para el mes. Así, el ingreso de divisas acumulado de la agroexportación en los primeros once meses del año alcanzó los U$S 30.129,63 millones.

Lo liquidado en noviembre significó una declinación del 15,4% respecto de octubre último pero un incremento del 17,7% en relación con el mismo mes del año anterior, precisaron en un comunicado CIARA y CEC, entidades que representan el 48% de las exportaciones argentinas.

Asimismo, el ingreso de divisas de los primeros once meses del año representó un crecimiento del 62,1% respecto del mismo período del año pasado, y récord absoluto para el mismo período desde comienzos de este siglo.

"La fortaleza de los precios internacionales de los granos y la persistencia de una demanda lanzada a recuperar stocks generaron precios internacionales consistentes, aunque los montos resulten inferiores al de otras campañas", afirmaron las entidades, que además señalaron que "los paros sorpresivos de índole sindical y el bajísimo nivel del río Paraná son obstáculos importantes".

En ese sentido, los valores en el mercado de Chicago se mantuvieron en las últimas semanas en torno de los U$S 450 la tonelada para la soja; U$S 290 para la de trigo y U$S 230 para la de maíz. Por el lado de los derivados de la soja, el aceite promedió los U$S 1.300 la tonelada, y la harina, los U$S 350.

La CIARA y el CEC destacaron que la liquidación de divisas está fundamentalmente relacionada con la compra de granos que luego serán exportados, ya sea en su mismo estado o como productos procesados.

Télam

Marzo

Postergan el impuesto a combustibles

El Gobierno postergó hasta el 1 de marzo del año próximo una actualización del impuesto sobre los combustibles que debía entrar en vigencia ayer. El impuesto se actualiza considerando la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que suministre el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), correspondiente al trimestre calendario que finalice el mes inmediato anterior al de la actualización que se efectúe. En esta oportunidad, el decreto indicó que "tratándose de impuestos al consumo, y dado que la demanda de los combustibles líquidos es altamente inelástica, las variaciones se trasladan en forma prácticamente directa a los precios finales de los combustibles".

A EEUU por el FMI

Un equipo compuesto por funcionarios del Ministerio de Economía y del Banco Central de la República Argentina partirá el próximo sábado con destino a Washington, Estados Unidos, para reunirse con miembros del staff del Fondo Monetario Internacional (FMI).