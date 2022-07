La dirigente social Milagro Sala, quien fue dada de alta tras padecer una trombosis venosa profunda, le agradeció hoy al presidente Alberto Fernández "el aliento" que le brindó durante su visita, cuestionó al gobernador de Jujuy, Gerardo Morales y dijo que su sueño es que en 2023 "no gane la derecha".



En relación a la visita que le hizo el Presidente hace 10 días, Sala expresó: "Cada vez que mi familia tiene problemas y Alberto se entera me llama, y me cayó bastante bien que me vaya a visitar y que me aliente".



"Alberto me contó que él también había tenido trombosis en los pulmones y que el tratamiento es muy largo", agregó la referente de la Tupac Amaru al hablar por la radio AM 750.



Sobre la visita presidencial, dijo que le dio "mucho aliento, tanto a mí como a mi familia y a mi hija, ha contenido mucho a mi familia y fue muy bonita la visita".



En otro orden comentó que siente "bronca e indignación de cumplir siete años detenida" y en este sentido afirmó: "Me robaron siete años de mis hijos, de mi familia, de la militancia, y eso no me lo devuelve nadie".



Al responder en torno a la figura del gobernador Morales, consideró que "es una persona misógina". "Siempre lo he denunciado, he denunciado que vengo sufriendo violencia de género y realmente cree que puede hacer de la vida de cualquier jujeño lo que él quiere", dijo y añadió: "Cuando él ve una sombra enemiga ya le pone una causa, luego le inventa otra".



Asimismo, comentó que durante su reciente internación, cuando estaba en terapia, "vino la policía y me querían hacer firmar papeles, ha sido algo horroroso, eso es Morales".



Por último, consultada respecto de cuáles son sus sueños, dijo que espera "liberar al país de la violencia que está avanzando" y que su objetivo es que "la derecha no gane la elección, que los jóvenes sigan militando y tratar de unir a todos los sectores. Porque si seguimos dispersos y peleados la derecha gana", concluyó.

Fuente: Télam