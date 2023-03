Los temas más importantes del discurso de Alberto Fernández:

“Condeno el intento de asesinato a la vicepresidenta”

El Presidente se refirió al intento de homicidio a Cristina Kirchner y reclamó celeridad a la Justicia para esclarecer lo que pasó. Ante la mirada impávida de la vicepresidenta, a su lado, Alberto Fernández condenó en los primeros minutos de su discurso el intento de magnicidio. “Hace seis meses estuvimos frente a uno de los episodios más desgraciados vividos en estos 40 años, como fue el intento de asesinato de nuestra vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Frente a todos ustedes, vuelvo a exigir hoy a la Justicia que profundice la investigación de aquel hecho, juzgue y condene a quienes fueron los autores materiales e intelectuales de ese intento de homicidio. Le pido a la Justicia que actúe con la misma premura con la que archiva causas en las que jueces, fiscales o empresarios poderosos asoman damnificados”, dijo el Presidente.

Fernández criticó a la prensa

El Presidente se refirió a la prensa y cuestionó que no den a conocer los actos del gobierno y que “tergiversen” información. Y añadió: “Se busca generar desánimo y malestar”.

Defendió su gestión de la pandemia y un guiño a Cristina

“Fui yo, con mi moderación, el que garantizó una vacuna para todos los argentinos. Fui yo quien estuvo al lado de Lula y Evo Morales. Fui yo el que está al lado de Cristina cuando es perseguida injsutamente”, dijo el Presidente. Su mensaje motivó una mueca de aceptación de Cristina Kirchner, sentada a su lado.

“Se nos provocó para romper el Mercosur”

Alberto Fernández defendió su gestión integradora en al región y destacó el rol del bloque regional Mercosur. “Cómo nos íbamos a ir si ahora en Brasil está nuestro compañero Lula da Silva. Se nos provocó para romper el Mercosur”, dijo.

“La economía creció por tercer año consecutivo”

“Sé que somos más los que no queremos un país injusto. La economía volvió a crecer durante 2022. Creció un 5,4%, uno de los que más creció en los últimos años. En 2023 volveremos a crecer. Serán tres años consecutivos de crecimiento de nuestro PBI, algo que no sucedía desde 2008. No hay solución a nada si la economía no crece. Si no crecemos, no hay nada para distribuir”, dijo Fernández.

Críticas a la oposición y la advertencia por la inflación

“A pesar de los cataclismos muchas veces anunciados, estamos creciendo. Le agradezco a Sergio Massa por haberse sumado”, dijo el Presidente. Y agregó: “La recaudación lleva 29 meses de crecimiento”.

“La alta inflación es la desorganización de nuestra economía. Es un problema estructural que lleva décadas. No resulta una tarea sencilla. Quienes minimizaron el problema, lo terminaron agudizando. No necesitamos del FMI para lograr el equilibrio fiscal ni para saber que debemos aumentar las exportaciones y generar divisas”, dijo.

Crisis energética y gasoducto: “Se inaugurará a mitad de año”

“Estaremos en condiciones de inaugurar el gasoducto Néstor Kirchner a mitad de año. Es la obra de transporte de gas más importante de las últimas cuatro décadas”, dijo Fernández, que cuestionó la licitación público-privada que había activado la gestión de Mauricio Macri. Y dijo que el gasoducto se está desarrollando con aportes del Tesoro y lo recaudado por el impuesto a las grandes fortunas.

“Argentina es la energía que el mundo está necesitando”, dijo. Y agregó: “Multiplicamos la producción de petróleo y en combustibles y energías se comercializaron al exterior 8397 millones de dólares”. Reconoció el crecimiento de YPF y tuvo otro gesto con Cristina Kirchner al decir que la empresa “se nacionalizó” durante su presidencia.

Empresas con participación estatal: “En algunos casos proponen privatizaciones”

“Se monta una campaña en contra de nuestras empresas. Con Arsat estamos terminado la red de fibra óptica. Nos permitirá exportar y solucionar servicios de banda ancha”, dijo el Presidente.

“Aerolíneas Argentinas redujo casi a la mitad su déficit, a 354 millones de dólares. Trajo un millón y medio de turistas durante 2022. De más está decir que gracias a Aerolíneas Argentinas estamos conectados en el país”, señaló.

“AySA construyó 4000 kilómetros de redes de agua potable. Representa más de lo que hizo AySA en sus 17 años de historia”, dijo, en un gesto a Malena Galmarini, la titular del organismo de aguas.

Obra pública: “Se finalizaron más de 3000 de 5800 en ejecución”

El Presidente dio detalles de las obras públicas en todo el país. “Desde el 10 de diciembre de 2019, se finalizaron más de 3000 obras públicas de las 5800 en ejecución. Eso es tanto como decir que cada día de gestión hemos concluido 2,5 obras por día. En cada rincón del país, hay una obra pública que integra a la Argentina y que resuelve necesidades concretas de la gente”, dijo. Y agregó: “Hemos mejorado la calidad del servicio de agua potable llevando ese beneficio a casi 6 millones de personas. Lo mismo hicimos con el mejoramiento de la calidad del servicio de saneamiento de aguas servidas. Más de 11 millones de personas se beneficiaron de ese modo”.

“El empleo formal creció el 4,1% mientras que en la otra gestión cayó”

“En 21 provincias se registra pleno empleo. Durante 2022 se verificaron más de 13 millones de empleos registrados: el nivel más alto de la serie iniciada en 2012 con las tasas de actividad y empleo femenino más altas y las tasas más bajas de desempleo desde 2004″, dijo.

“Durante 2022, trabajadores y empresarios continuaron con las discusiones libres sobre salarios y condiciones de trabajo en el marco de negociaciones colectivas que se desarrollaron con toda normalidad. Funcionó y seguirá funcionando el Consejo del Salario Mínimo. Desde el Gobierno mantenemos un diálogo fluido con las organizaciones de los trabajadores y convocamos permanentemente al diálogo desde el Consejo Económico y Social”, señaló, y agregó: “Todos los Ministerios se enfocaron en propiciar la generación de empleo. Enfocándose en el desarrollo de las PyMEs. Con el Programa “Te Sumo”, se facilitó la contratación de 11.000 jóvenes en Pymes de todo el país”.

“Protegimos las jubilaciones superando la inflación en 12 puntos”

“Con relación al sector previsional, debemos señalar que la extensión del plazo de la moratoria que cerraba a fines de julio, garantizó que entre agosto y diciembre pudieran iniciar su jubilación alrededor de 70.000 mujeres que se hubieran quedado sin derecho a la seguridad social. Complementariamente, la aplicación del “Reconocimiento de Aportes por Tareas de Cuidado” permitió el acceso a 260.000 mujeres, que pudieron computar aportes previsionales por sus hijas e hijos y acceder por derecho propio a su jubilación. A su vez, más de 15.000 personas, en su mayoría varones, alcanzaron la cobertura previsional por medio de la “Jubilación Anticipada”, precisó el Presidente.

“Este Gobierno implementó el “Refuerzo de Ingresos” de mayo y junio, que dio cobertura a 7,5 millones de personas, y el “Refuerzo Alimentario para Adultos Sin Ingresos”, destinado a personas en condiciones de extrema vulnerabilidad social en noviembre y diciembre”, agregó.

Y añadió: “Protegimos los ingresos de jubilaciones y pensiones, aplicando las actualizaciones trimestrales de la movilidad junto a distintos refuerzos, que posibilitaron un incremento interanual del haber mínimo del 107%, superando la evolución del índice inflacionario en 12 puntos porcentuales. Trabajamos también todos los días con sectores que se desenvuelven en la economía popular. Debemos convertir el trabajo que allí se realiza en empleo formal”.