En medio de un escándalo que ya trascendió las fronteras nacionales y en plena campaña rumbo a las PASO del 12 de septiembre, Alberto Fernández reconoció ayer que el festejo por el cumpleaños de la primera dama, Fabiola Yañez, en la Quinta de Olivos el 14 de julio de 2020 "fue un error y que no debió haberse hecho".

En un acto en Olavarría, el Presidente, visiblemente golpeado, intentó dar por cerrada la polémica pero las voces críticas de la oposición se multiplicaron así como las presentaciones para intentar avanzar hasta donde más se pueda con los pedidos de juicio político contra el Jefe de Estado, aunque sea sólo para hacer ruido político.

"El 14 de julio del año pasado, día del cumpleaños de mi querida Fabiola, convocó a una reunión con sus amigos y a un brindis que no debió haberse hecho; definitivamente me doy cuenta de que no debió haberse hecho y lamento que haya ocurrido. Claramente lo lamento", expresó Fernández.

El Presidente se refirió a la reunión que se llevó a cabo en la Residencia de Olivos en julio de 2020, con motivo del cumpleaños de Fabiola Yañez, en los primeros meses de la pandemia de coronavirus cuando regía una cuarentena estricta.

Lo hizo con un discurso que pronunció en Olavarría, donde se puso en marcha la ley que amplía el universo de beneficiario del Régimen de Zona Fría (RZF).

Tengo la necesidad de reflexionar con ustedes cosas, que tengo la necesidad de decir, francamente, porque como dicen los pibes que me conocen, no soy careta", señaló el jefe de Estado.

Por eso, remarcó que su Gobierno jamás ocultó "nada", a partir del hecho de haber facilitado los registros de ingresos y egresos de la quinta de Olivos, cuando fueron solicitados.

"Nunca quise esconderme detrás de nadie cuando tuve que dar la cara; como decía (el expresidente) Néstor Kirchner: somos personas comunes con responsabilidades importantes", señaló.

Pedidos de juicio político

Los diputados nacionales Waldo Wolff y Luis Petri de Juntos por el Cambio (JxC) son dos de los legisladores que firmaron el primero de los pedidos de juicio político que entró a la Cámara de Diputados. Anoche entró en la Cámara Baja el de los diputados Mario Negri y Cristian Ritondo.

En este caso, se presupone que representa más la institucionalidad de JxC porque Negri es el presidente del interbloque de la alianza y Ritondo el presidente del bloque del PRO.

Con el primer pedido ya presentado, ahora es la Comisión de Juicio Político la que debe examinar cómo proceder. La misma está presidida por la legisladora del FdT, la santafesina Josefina González, la vicepresidencia 1º la ocupa Juan Manuel López de la Coalición Cívica y la vicepresidencia 2da Nicolás Rodríguez Saa del FdT. La misma está conformada en total por 30 legisladores de los cuales 15 son del Frente de Todos, uno de Consenso Federal -Graciela Camaño- y el resto de JxC.

El sistema de juicio político establece que la Cámara de Diputados actúa como órgano de acusación y la Cámara de Senadores como órgano de sentencia.

Para que progrese el pedido tiene que tener dictamen de comisión y, una vez que llegue al recinto, necesita la mayoría especial de dos tercios, es decir, el 66% de los 257 legisladores que tiene la Cámara Baja. En el caso de que sea aprobada por la mayoría especial en Diputados, corresponderá a la Cámara de Senadores, por mayoría absoluta de dos tercios, juzgar en juicio público a los acusados.

Si son declarados culpables se los separa de sus cargos.

De los 256 diputados que hoy ocupan sus bancas -Ignacio De Mendiguren es el 257º pero está con pedido de licencia- el bloque de Juntos por el Cambio tiene 115 diputados mientras que el Frente de Todos tiene 118 -más uno de licencia-. Para poder obtener los dos tercios, la oposición necesita sumar 54 votos más, algo que en el escenario de hoy del Congreso es inviable.

Repercusiones

SANTIAGO CAFIERO - Jefe de Gabinete

"Es evidente que fue un descuido, se cometió un error que no debería haber pasado y que estuvo mal". La oposición "busca permanentemente generar escándalo para ocultar el plan económico que tanto daño les hizo a los argentinos. Hoy no está en juego una foto sino cómo nos ponemos de pie, cómo salimos de la pandemia y qué modelo político y económico vamos a llevar adelante".

VICTORIA TOLOSA PAZ - Candidata oficialista a diputada

"Esa foto no solamente es un error, también es algo que no tendría que haber ocurrido. Cuando uno se equivoca, hay que pedir perdón y eso es lo que ocurrió. Y nosotros no solamente adherimos a esas palabras, también creemos que es así: hay que pedir perdón cuando uno se equivoca. Una foto no puede tapar todo lo que hizo un gobierno nacional entero para cuidar y para contener".

PEDRO CAHN - Infectólogo

"Está mal no cumplir con el protocolo (para el coronavirus), sea quien sea. Han fallecido amigos míos y no he podido despedirlos. El que no ha hecho las cosas como corresponde debe reflexionar. A partir de allí todo lo que se desata en medio de la campaña electoral (en Argentina) a mí me excede en el análisis. La cuarentena estricta ayudó a morigerar el impacto de la pandemia en todo el mundo".

PABLO MUSSE - Padre de Solange

"El presidente no puede estar más a cargo de la Argentina. Fue muy indignante ver la foto estos días y las mentiras del presidente del día uno desde que empezó la pandemia. Nos mintió con la vacuna, nos mintió con el tema de la pandemia, nos mintió con el encierro cuando realmente ellos hicieron lo que quisieron y no les importó nada como estábamos los argentinos. Yo no pude abrazar a mi hija".