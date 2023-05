El ministro de Economía, Sergio Massa, puso en marcha ayer un conjunto de medidas destinadas a fortalecer el crédito al sector privado y mejoras del marco normativo, con el objetivo de sostener el consumo de las familias, aumentar la inversión y disminuir los daños relacionados con la sequía.

Las medidas, lanzadas a partir de un acuerdo con los bancos públicos, y privados de capital nacional, contemplan incremento del 30% en los montos de compras en cuotas con tarjetas de créditos y del 25% para las operaciones de pago en una sola cuota.

También aumentarán un 25% los márgenes de adelanto en cuenta corriente a micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes).

En tanto, quienes paguen con tarjeta de crédito podrán financiar sus consumos con un límite mayor, tanto en cuotas como en efectivo, detallaron las mismas fuentes.

Las medidas están destinadas a sostener los niveles de consumo de la clase media, uno de los sectores más perjudicados por la inflación. Según consultoras privadas, en mayo se estima que los autoservicios registraron una caída de las ventas del 21%.

Según explicaron fuentes que participaron de la reunión, no mediará ninguna regulación específica del Banco Central que fuerce a los bancos a concretar esa suba de 30% en el tope de consumo con cuotas, sino que formará parte de una decisión de política comercial de cada entidad. "Si el perfil de riesgo de un cliente no califica, no va a tener aumento", resumió un banquero ante la consulta de Infobae tras la reunión.

De todas formas en el Palacio de Hacienda estimaban que más de 20 millones de argentinos tendrían un margen mayor en su tarjeta para comprar un 30% más, ya que por cada $10.000 pesos disponibles para comprar en un pago, se sumarán 3.000 pesos más de disponibilidad.

En el caso de una familia que cuenta con 50.000 pesos de crédito disponible en su tarjeta, ahora tendrá 65.000 pesos, en base a los cálculos adelantados por las fuentes del Palacio de Hacienda. Este aumento permitirá a las familias acceder con el Plan Ahora 12 a más bienes.

A esto se sumarán modificaciones en el marco normativo a fin de promover la canalización de los ahorros de la sociedad hacia el crédito, en forma eficiente y evitando la generación de distorsiones, en especial las generadas por fijación de tasas mínimas, lo que contribuirá a mejorar las condiciones de financiación para empresas y personas. Esto también contribuirá a mejorar las condiciones de financiación para empresas y personas, agregaron desde el Gobierno.

Según datos difundidos por Economía, la carga total de la deuda de las familias es acotada, ya que representa 10,4% de la masa salarial (a noviembre 2022). También, la deuda con irregularidad en el pago es de 2,3%, con un nivel máximo de 4,3% en el segundo decil de ingresos y mínimo de 0,9% en el de mayores ingresos.

La merma de la producción agrícola y sus exportaciones, "que es uno de los motores del PBI debido a la sequía, tiene que ser compensado por las otras dos turbinas, que son la inversión y el mercado interno", dijo Massa al anunciar las medidas, en el marco de un encuentro con dirigentes de entidades bancarias.

Ante esta dificultad "buscamos incrementar el consumo a partir de las paritarias y del acceso al crédito, que nos ayudará a compensar esa caída del producto", afirmó Massa.

La Confederación General Empresaria de la República Argentina (CGERA) respaldó el aumento de hasta el 30% de los topes de financiamiento para los consumos con tarjeta de crédito ya que, aseguraron, "es beneficioso para seguir produciendo y generando trabajo".

Créditos para digitalización de las pymes

El ministro de Economía, Sergio Massa, presentó ayer una nueva línea de financiamiento por un monto total de U$S 130 millones que serán destinados a mejorar la productividad de pequeñas y medianas y ayudar a la transición de las pymes argentinas hacia la industria 4.0.

"Van a entrar a Argentina U$S 130 millones de dólares del BID y del Banco Centroamericano para acompañar a las pymes en el camino del desarrollo, y también nos va a permitir fortalecer de alguna manera nuestras reservas", señaló Massa. Y agregó que "en un año normal Argentina iba a exportar U$S 100.000 millones, pero este año por la sequía nos van a faltar más de U$S 15.000 millones de lo que habíamos proyectado".

Las líneas presentadas fueron los programas de Transformación Digital de las Mipymes Argentinas con el BCIE y de Apoyo a la Competitividad (PAC) con el BID. El primero es por un total de U$S 50 millones y financiará mediante Aportes No Reembolsables (ANR) de hasta el 80% de cada proyecto, la asistencia técnica para innovación y desarrollo tecnológico de pymes abocadas a un proceso de transformación digital, entre otros beneficios.

El PAC del BID, en tanto, será por un total de U$S 80 millones y otorgará ANRs -de entre el 50% y el 80% de su valor- a proyectos empresariales que incorporen mejoras de transformación digital, desarrollo sostenible, calidad, diseño e innovación.



Mejora salarial

El ministro de Educación, Jaime Perczyk, y los gremios docentes universitarios acordaron ayer mejorar un 3% el ajuste salarial de este mes para los trabajadores de la actividad y conformar una comisión para revisar componentes y adicionales de ingresos que pueden ser exceptuados del Impuesto a las Ganancias.