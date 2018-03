Christine Lagarde, directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), está de visita en el país por primera vez desde que asumió el cargo en 2011. En una conferencia realizada en la Universidad Torcuato Di Tella, la economista francesa compartió un encuentro con el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, y elogió las políticas del Gobierno al decir que se están "atacando los problemas económicos con decisión, contemplando la economía y la capacidad de la sociedad para responder a estos pasos decididos ".

Si bien su motivo de visita es participar en el foro del G20, que se llevará a cabo el lunes y martes, Lagarde indicó que llegó un días antes para ver las las reformas económicas que está llevando adelante la Argentina.

"Vine antes para disfrutar la belleza de este país y para ver por mí misma las reformas y la profundidad del compromiso que tiene este gobierno de llevar el país adelante", comentó, y luego confesó que también se quedará después unos días extras para visitar con su marido las Cataratas de Iguazú.

Luego, coincidió con el Gobierno en la política de gradualismo: "Vemos que las autoridades argentinas están atacando el problema con decisión, no a medias tintas, sino en base de medidas sostenibles a lo largo del tiempo, que es lo que caracteriza al gradualismo. No atacan al deficit fiscal de manera frontal o brutal, si no contemplando la economía y la capacidad de la sociedad para responder a estos pasos decididos", dijo.

"Los ortodoxos podrían decir que sería mejor que [las reformas] se hagan más rápido, pero los economistas pragmáticos coinciden en que, en tanto haya decisión y voluntad y se reduzca en un punto el déficit fiscal primario cada año, es un gran logro", agregó.

Asimismo, repitió y quiso que quede claro que su motivo de visita "no es para negociar ningún tipo de programa". "Tampoco vengo en calidad de prestar porque la Argentina no lo necesita ni lo pidió. Estoy acá para el G20. Todavía no había tenido el placer de venir a Argentina y es grandioso visitar amigos y las autoridades", señaló, que además adelantó que volverá en julio para la segunda reunión de ministros de Hacienda y presidentes de Banco Central del G20.

Lagarde había viajado al país anteriormente como asociada de McKinsey & Company y como funcionaria del gobierno francés, donde fue ministra en tres ocasiones: de Agricultura y Pesca, de Comercio, y de Economía, Finanzas e Industria. El último director del FMI en venir al país fue Strauss-Kahn en diciembre 2007, para participar en la ceremonia de mando de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

La economista, finalmente, elogió la ley de responsabilidad fiscal que firmó el Gobierno con casi todas las provincias (menos San Luis): "Es notable que hayan podido lograr esa relación con las provincias. Hay muchos países que tienen políticas fiscales robustas pero que tienen poco margen de control con las provincias. Es una gran lucha para ellos. Lo quiero felicitar porque es algo notable", remarcó.

La escuchaban, además del ministro, Ariel Sigal, jefe de Gabinete de Hacienda, Guido Sandleris, jefe de asesores, y Laura Jaitman, la representante del ministerio ante el G20. "Tenemos múltiples objetivos pero orientados a un fin último que es bajar la pobreza.Tenemos que construir un clima propicio para la inversión; es la única manera que la Argentina vuelva a crecer sostenidamente", indicó Dujovne.

Ante una pregunta del público a Lagarde sobre el cambio de políticas del FMI, en cuanto a que en los últimos años el organismo decidió dejar atrás las recomendaciones rígidas para proponer recetas más flexibles, amoldándose al país que pida la asesoría, la directora respondió en español: "Como dije ayer en Paraguay, tenemos un Fondo Monetario Internacional muy diferente".