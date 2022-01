La Argentina es el país de la región con mayor penetración de internet, según un informe del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (Cipdh) de la Unesco.

El informe subraya que el 80,2% de la población en la Argentina tiene acceso a internet, al considerar tanto los accesos fijos como los móviles. A su vez, indicó el informe, existen "serias dificultades en la calidad de los servicios prestados por las operadoras y también preocupa el atraso de la región en materia de competitividad digital". "En líneas generales todos usan internet y se quejan del servicio", dijo a Télam la directora ejecutiva del Cipdh, Fernanda Gil Lozano.

Para Gil Lozano, la inversión "no está relacionada con las tarifas, porque durante mucho tiempo las empresas aumentaron los precios y el servicio no mejoró". Señaló que "está muy bien el plan Conectar que entrega tablets a los chicos, pero se van a conectar a un mal servicio". Indicó también que en el relevamiento detectaron que "tenemos el primer lugar en la región por tener más personas conectadas, pero cuando vamos a las industrias no tienen un buen acceso con la tecnología".

El Cipdh indicó que realizó una investigación cuantitativa propia en todo el país, en base a una muestra probabilística de un cuestionario estructurado, a través de relevamientos presenciales en vía pública y de encuestas telefónicas (IVR) sobre un total de 7.234 ciudadanos residentes, niños, hombres y mujeres de entre 15 y 75 años. También cotejaron los datos de cuatro empresas operadoras de internet: Movistar, Fibertel, Telecentro y Claro.

El Cipdh informó que la Argentina ocupa el primer lugar de la nómina de usuarios con acceso a internet per cápita de habitantes, resultando que el 80,2% de la población se conecta a la red de redes; seguido por Brasil con 75,2% y México cierra el podio con 71,8% de personas conectadas.

El estudio también reflejó la relevancia del acceso al servicio para la ciudadanía, ya que el 86% de los consultados afirmó que "por cuestiones laborales y de estudios, le hubiera sido imposible transitar la pandemia sin internet".

El 75% de los encuestados consideró a internet "un servicio básico" y el 73% que "el servicio es vital para sostener el consumo (la economía) y el empleo".

Segmentando los indicativos por nivel educativo, señala que entre las personas sin instrucción el 64,1% accede a internet; en el grupo con secundario completo el porcentaje asciende al 89,4% y en el de quienes tienen formación terciaria y universitaria llega al 97,7%. Al separar por grupos etarios, y considerando que las respuesta de los menores de edad fueron otorgadas por adultos que los acompañaban, acceden a internet el 82,8% de quienes tienen entre 4 y 12 años, así como el 95,3% de quienes tienen entre 13 y 17 años. A medida que se avanza en la edad, el porcentaje de penetración de internet se reduce. En el grupo de entre 18 y 29 años, el acceso es del 93,9%; entre quienes tienen entre 30 y 64 años el porcentaje es del 88,4 yores de 65 o más años el índice se ubica en 55,2 %.

En cuanto a la prestación del servicio, "ya sea a través de un abono mensual de internet en sus hogares o del servicio de 4G, el 68% considera que la conexión es muy deficiente o mala, el 25% afirmó que el servicio es regular y sólo el 7% manifestó conformidad con la conexión brindada por las operadoras". En general, el informe señaló que "América Latina sigue muy atrasada en materia de competitividad digital.