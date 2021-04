El mandatario bonaerense Axel Kicillof brinda este jueves una conferencia de prensa y da detalles de las nuevas restricciones anunciadas por el presidente Alberto Fernández para contener los efectos de la segunda ola de coronavirus. Desde la Casa de Gobierno provincial, sostuvo que el epicentro de la segunda ola de coronavirus es la Ciudad de Buenos Aires, afirmó que el sistema de salud “está saturado” y advirtió: “Estamos en una situación dos veces peor y tres o cuatro veces más rápida”.

“Estamos inmersos en una ola que sigue creciendo desenfrenadamente”, aseveró el gobernador. Ante esa situación, remarcó: “No puede ser que el virus vaya por ascensor y las medidas por la escalera”. ”El 29 de marzo, hace 15 días, el récord había sido 14 mil casos y el 6 de abril eran 21 mil, todo en una semana”, señaló.

Las declaraciones más relevantes de Axel Kicillof:

“La pandemia avanza. Peor, no se detiene y todavía no se le encontró la vuelta”.

“Estamos en una situación dos veces peor y tres o cuatro veces más rápida”.

“Los expertos de la Ciudad de Buenos Aires no lo esperaban y lo que pronosticaron no se cumplió”.

“El epicentro de esta segunda ola es la Ciudad de Buenos Aires. No es un insulto o chicanas, son los números de una tabla”.

“El sistema privado en la Ciudad de Buenos Aires está saturado”.

“Hay clínicas de la provincias atendiendo a los que no tienen camas en la Ciudad de Buenos Aires. Esto es lo que ocurre acá, en el AMBA. Se acabaron las camas en la Ciudad”.

“Todos los especialistas de este país están pidiendo medidas más duras. Lo que seguro no tiene apoyo científico es que, en el peor momento epidemiológico de nuestra historia, dejemos las cosas como están”.

“Me parece de un oportunismo y vil cargar las tintas y generar odio”.

“A mí no me van a correr con que a nosotros no nos importa la educación. En la Provincia, el período del gobierno anterior fue el primero en el que se cerraron escuelas”.

“No invirtieron un mango en educación. Lo bien que nos hubiera venido ahora que, en vez de discontinuar el Programa Conectar Igualdad, lo hubieran seguido”.

“Estamos diciendo de volver 15 días a la virtualidad para bajar los contagios. Es una medida excepcional por tiempo limitado”.

“No es cierto el versito del consenso. Cuando la vez pasada los jefes de Gabinete estaban buscando ese consenso, en medio de eso lo que ocurrió es que el jefe de Gobierno firmó un comunicado de Juntos por el Cambio diciendo que estaban en contra de cualquier restricción. Están en campaña electoral”.

“Pareciera que el único consenso es hacer lo que ellos quieren. Están haciendo política con esto. Me preocupa y me angustia porque la situación es delicada y porque los privados de la Ciudad tienen las terapias intensivas llenas”.

“Alberto hizo bien en tomar las medidas asesorado por los más importantes expertos de la Argentina”.

“A veces pienso si no sería mejor que venga directamente (Mauricio) Macri a discutir con nosotros. Pensamos que Larreta era diferente porque tenía responsabilidad de gestión, pero finalmente es igual a (Patricia) Bullrich y a Macri”.

“El AMBA está en Fase 2″.

“La ley dice hace un montón que las jurisdicciones pueden negociar vacunar. La provincia de Buenos Aires desde julio del año pasado salió a buscar vacunas no con un proveedor, con cerca de 10. Conseguimos por millones y obviamente hicimos lo que había que hacer: proporcionar los contratos que hicimos al Gobierno nacional”.

“Querían sembrar la idea de que no podíamos conseguir vacunas”.

“¿A qué nivel puede llegar la grieta? Un poco de cordura, estamos luchando contra una pandemia”.

Las restricciones:

Kicillof afirmó que la Provincia “adhiere a las medidas que dictó el Presidente” y destacó que cuando se pide “coordinar” acciones con la Ciudad de Buenos Aires es porque “el virus no reconoce un lado u otro de la General Paz”.

“Escuché hoy que se decía que las medidas que tomó el Presidente eran intempestivas o faltas de reflexión: es mentira. Es un intento grave, delicado y peligroso de utilizar políticamente un momento de angustia”, cuestionó.

De esta forma, desde este viernes a las 00:00 no se podrá circular entre las 20:00 y las 06:00 en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) ni se podrán practicar actividades sociales, culturales, deportivas, religiosas y recreativas en lugares cerrados, como anunció el miércoles el Presidente.

Además, los comercios cerrarán sus puertas a las 19:00 y las actividades gastronómicas funcionarán en modalidad de “entrega a domicilio” desde el mismo horario. Todas las medidas regirán por dos semanas.

La decisión que generó más polémica fue la de suspender las clases presenciales en los tres niveles educativos desde el lunes y hasta el 30 de abril. Este jueves, más de 130 organizaciones reclamaron que se revise la medida y pidieron que se respeten los acuerdos políticos alcanzados hasta el momento.

El miércoles, tras el mensaje de Fernández, Kicillof aseguró que “acompaña y adhiere” a las medidas de restricción anunciadas con el objetivo de reducir los contagios de coronavirus. “Estamos transitando un momento muy delicado de la pandemia”, sostuvo en su cuenta de Twitter. Agregó que “la prioridad es cuidar y proteger a los y las bonaerenses” y pidió seguir con los cuidados.