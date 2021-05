Nota de TN

A menos de una semana para que venzan las actuales limitaciones de actividades por la pandemia, el gobernador bonaerense Axel Kicillof apoyó la continuidad de las restricciones. Aseguró que “todos los lugares contagian”, aunque dijo que le duele “cerrar la presencialidad” en las escuelas. Pidió evitar la circulación y que las personas “se junten en lugares cerrados” durante la segunda ola de contagios de coronavirus.

Criticó a Juntos por el Cambio, que defiende la presencialidad en las escuelas: “A mí no me pueden venir a decir que la educación nos interesa o no, menos lo voy a permitir de una fuerza política que se dedicó a destruir la educación”, sostuvo el exministro de Economía.

Sostuvo que en la provincia de Buenos Aires tienen “otra idea de cómo es el cuidado de la salud”, con fuertes diferencias de la estrategia aplicada en la ciudad de Buenos Aires. Expresó que hay 100 municipios del interior del territorio bonaerense en los que hay actividad en las escuelas y afirmó que eso representa “30% más que toda la Capital”.

Mencionó el sistema “bimodal” en el distrito porteño, por el que los estudiantes de la secundaria alternan entre la presencialidad y las clases virtuales. Consideró que las autoridades de la ciudad de Buenos Aires “reconocen lo que es imposible de negar, el efecto que tiene cualquier actividad que involucre que la gente se junte”.

Dijo que espera que la oposición cambie de postura y deje de rechazar las limitaciones dispuestas por el Gobierno por la segunda ola de contagios de coronavirus. Manifestó: “Espero que con la experiencia y la marcha de la vacunación entren en razón”, en declaraciones a Radio 10.

Dijo que las restricciones “están funcionando, pese a la resistencia de Juntos por el Cambio” y respaldó la propuesta para determinar limitaciones, que genera rechazo de la principal coalición de la oposición. Expresó que este proyecto “dice lo que hacen todos los países del mundo: cuando suben los contagios, deben aplicarse mayores restricciones”. Consideró que esto es “odioso y fastidioso, pero inevitable”.