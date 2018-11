Las cámaras gremiales empresarias ABA y Adeba firmaron ayer con la Asociación Bancaria una actualización de la paritaria de este año y así cerrarán el 2018 con un aumento salarial del 40%, confirmaron fuentes que participaron de la negociación.



Los aumentos que se fueron otorgando en el curso del año fueron 10% en abril (retroactivo a enero de 2018); 5% más en mayo, otro tanto en junio y 4% en agosto y septiembre respectivamente y para este último trimestre del año se sumó otro 12% que se alcanzó ayer.



"Hasta septiembre del 2018, los trabajadores bancarios habían logrado un 28% de aumento gracias a los acuerdos que tuvieron entre las cámaras y La Bancaria. Este nuevo acuerdo representa un 12% más de aumento salarial -respecto de las remuneraciones mensuales brutas normales y habituales-, lo cual lleva a que la paritaria del 2018 de un 40% de aumento respecto al sueldo percibido en diciembre del 2017", informaron fuentes del sector y agregaron que "este último aumento del 12% se liquidará hasta el 15 de noviembre".



Los bancos no atenderán al público hoy y las sucursales permanecerán cerradas debido a la celebración del Día del Trabajador Bancario. Sin embargo, estará habilitada la operatoria online y habrá disponibilidad de dinero en los cajeros automáticos. Además, se podrá retirar hasta 5.000 pesos de locales adheridos no bancarios, como pueden ser supermercados o comercios adheridos. Por último, desde los bancos aseguraron que no se podrán realizar operaciones con fondos comunes de inversión ni concertar operaciones con títulos valores.