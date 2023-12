El futuro ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, habría logrado imponer como el próximo presidente del Banco Central a su socio Santiago Bausili, adelantaron fuentes al tanto de las negociaciones.

Bausili fue secretario de Finanzas durante el macrismo y es socio del futuro ministro de Economía en la consultora Anker, que encabeza Caputo.

Ayer mismo, la Cámara Federal porteña revocó el procesamiento de Bausili, en un fallo que llegó en un momento sugestivo, ya que se dio casi al mismo tiempo que se adelantó que sería el próximo presidente del Central.

En un fallo más que oportuno, la Cámara Federal anuló por segunda vez el procesamiento contra el exsecretario de Finanzas del gobierno de Mauricio Macri, que estaba acusado por negociaciones incompatibles con la función pública.

Según medios nacionales, exfuncionarios macristas habían planteado a allegados al presidente electo Javier Milei la condición de que se levanten las causas en su contra antes de asumir en el nuevo gobierno.

Para Bausili asumir con un procesamiento en su contra parecía una mancha pesada. El caso recuerda otro oportuno fallo que anuló un procesamiento contra Macri antes de asumir como presidente. Los "fallos a la carta" eran habituales también en el menemismo y el primer kirchnerismo.

Bausili estaba procesado en la causa conocida como "Megacanje II". Se lo acusa de haber beneficiado como secretario de Finanzas a su exempleador privado, el Deutsche Bank. En esta causa también se investigó a Luis Caputo.

Bausili fue el cerebro de la emisión de deuda para pagarle a los holdouts y el banco alemán fue intermediario de la operación, por la que cobra varios millones de dólares. Además, Bausili tenía acciones en el Deutsche y cobró un bono cuando ya era funcionario.

El nombre de Bausili venía sonando muy fuerte para el Banco Central de la República Argentina (BCRA) desde que Milei se inclinó por Caputo para Economía, aunque también se lo mencionaba para la Comisión de Valores. Su principal desafío será desarmar las Leliqs, las letras de liquidez del Banco Central.

La decisión de imponer a un amigo del ministro como presidente del Central es sorpresiva porque choca de frente con el discurso de la autonomía del banco como eje de la buena política que pregonaba Milei.

En el comando libertario admiten la contradicción, pero la buscan justificar afirmando que el momento del país requiere que no haya diferencias: "Es verdad que tiene que haber autonomía, pero ahora hay que hacer un ajuste terrible y no podés entrar al quirófano con un anestesiólogo que no sea de tu confianza".

Por otro lado, Caputo y Bausili están apuntados por un megacomplejo de lujo que se construye en las excocheras del Hipódromo de Palermo. La obra la desarrolla el fideicomiso a cargo de Anker. El problema es que según el contrato que le otorgó el Gobierno porteño, los inversores pagarán un canon que apenas llega al 15% de las ganancias que esperan obtener.

Lula no viene

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, decidió no asistir el domingo a la asunción del mandatario electo Javier Milei y, en su lugar, enviará al canciller Mauro Vieira, informó a Télam el ministro de Comunicación Social brasileño, Paulo Pimenta.

Débil renovación de Leliqs del BCRA

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) renovó ayer menos del 2% (1,8%) de los vencimientos de las Leliqs (letras de liquidez) a 28 días, al adjudicar apenas $28.648 millones, con una tasa estable del 133% nominal anual (TNA).

De esta forma, hubo una nueva fuerte expansión, en este caso de $1,549 billones, ante vencimientos por $1,575 billones, por lo cual el stock de estos pasivos remunerados del BCRA se sigue derrumbando, aunque al mismo tiempo, crece el nivel de los pases pasivos a un día de plazo.

Con todo, las Leliqs actualmente ascienden a unos $6 billones, lo que representa el menor stock en más de cinco años (septiembre de 2018), según estimaciones del analista Salvador Vitelli.

El electo presidente Javier Milei asumirá el domingo que viene luego de una campaña con la promesa de dolarizar la economía y eliminar al BCRA, con la instrumentación inmediata de un plan de "shock" y la liquidación de las "Leliqs" por considerarlas inflacionarias.

Ya en las últimas dos semanas, el stock de Leliqs había comenzado a caer notablemente. El martes 21 y jueves 23 de noviembre, el "rollover" de Leliq se ubicó en 39,7%, 10,5%, respectivamente.

El guiño de radicales en el Senado

Planteos. Villarruel se comprometió a que el Senado se ponga en funcionamiento. Radicales le plantearon que este año casi no se sesionó.

La vicepresidenta, electa Victoria Villarruel, se reunió ayer con el bloque de senadores de la Unión Cívica Radical (UCR). La intención era limar asperezas y algunas molestias que mostraban los radicales respecto del trato en la campaña y desde que comenzó la ronda de encuentros en la Cámara Alta. Pero también se adoptó una decisión clave para el inicio del nuevo mandato: apoyarán al presidente provisional que proponga Javier Milei para la Cámara Alta.

El fin de semana, la oficina del presidente electo confirmó que el elegido para ocupar ese cargo, que es clave porque está en la línea de sucesión, después del presidente y la vice, será el productor rural formoseño Francisco Paoltroni.

Según confiaron fuentes que participaron del encuentro, la próxima titular del Senado trató de mostrarse con predisposición para mantener un buen diálogo político e iniciar la próxima etapa sin enfrentamientos. "Esperábamos un encuentro más distante, más frío. Villarruel planteó empezar de cero la relación", explicaron.

Un nuevo comienzo tiene que ver con el trato que desde La Libertad Avanza se tuvo con la UCR y con la figura de Raúl Alfonsín. "Ella planteó que las cosas de la campaña quedan en la campaña, que a veces se dicen cosas inconvenientes y que ahora hay que trabajar", explicaron.

La futura vicepresidenta se comprometió a que el Senado se ponga en funcionamiento ante la inquietud de los 13 senadores radicales que le plantearon que este año la Cámara Alta casi no sesionó. Desde el bloque explicaron que los legisladores radicales plantearon a Villarruel que la posición institucional de la UCR es que "el presidente del cuerpo y las secretarías administrativas y parlamentarias les corresponde poner al oficialismo".

La vicepresidenta electa Victoria Villarruel ingresó minutos después de las 15.10 por la entrada de la calle Combate de los Pozos, donde fue recibida por los senadores Carolina Losada, Eduardo Vischi y Víctor Zimmermann.

El recibimiento por parte de estos senadores significó el debut de Vischi como presidente del bloque de los senadores radicales.

La despedida de CFK en la Cámara Alta

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner se despidió ayer de los trabajadores del Senado de la Nación, a cinco días del fin de su mandato, en un acto en el edificio anexo de la Cámara Alta.

El encuentro fue convocado por el gremio del Personal Legislativo que conduce Norberto Di Prospero.

El salón Malvinas Argentinas fue colmado por gremialistas que a viva voz le gritaban a la Vicepresidenta "Te queremos Cris!", demostraciones que ella devolvió con un "Yo también los quiero".

Antes de retirarse, la funcionaria les aseguró: "No me voy a ningún lado, saben dónde encontrarme. Voy a estar acá cerquita, a dos cuadras en el Patria", en alusión a un supuesto retiro suyo de la actividad política.

En la reunión se sirvió un refrigerio y la mayoría de los empleados buscaba acercarse a Cristina Kirchner para tomarse una fotografía.