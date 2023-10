La candidata a presidenta de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, anunció esta mañana que Horacio Rodríguez Larreta será su jefe de Gabinete si llega a la primera magistratura. El jefe de gobierno porteño fue su rival en las primarias de agosto.

“Este anuncio es mucho más que un anuncio electoral, es mostrarle a la sociedad argentina que Juntos por el Cambio está listo para agarrar el país desde el fondo del pozo. Estamos convocando a los que más experiencia y más capacidad de gestión tienen”, afirmó Bullrich en conferencia de prensa.

Se trata de una decisión que busca romper la dinámica actual y contener los votos que obtuvo el frente opositor en las PASO. El consenso de las encuestas ubican a Bullrich relegada, detrás del candidato de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, y del ministro de Economía y postulante por Unión por la Patria, Sergio Massa.

El director de la encuestadora Opinaia, Juan Mayol, había advertido ayer en una nota con Infobae que Patricia Bullrich todavía no lograba “convocar a aquellas personas que votaron a Rodríguez Larreta en las PASO, que son vitales para ella ser competitiva en la entrada al balotaje. No quiero decir que esto sea imposible, pero todavía no lo consiguió. Hoy en día la tenemos nítidamente por debajo de Massa, no peleando el segundo lugar”.

Es que Rodríguez Larreta y la ex líder del PRO se enfrentaron en las últimas PASO de agosto en la cual la ex ministra de Seguridad durante la gestión de Mauricio Macri se impuso por 17 a 11 puntos. Después de la derrota, el jefe de gobierno porteño mantuvo un perfil bajo y le dejó el protagonismo político a su rival.

Si bien continuó con la gestión en la administración porteña, Larreta evitó las entrevistas y el contacto con los medios y se enfocó en recuperar la rutina previa a la campaña. Apenas tuvo participaciones puntuales en actos junto a Bullrich. De hecho, el jefe de Gobierno estuvo presente en el debate presidencial del último domingo, en la Facultad de Derecho de la UBA, como parte de las señales de acercamiento después de la tensa primaria que los enfrentó.

En caso de que efectivamente Bullrich llegue a la primera magistratura, se trataría de la primera vez que en Argentina dos rivales en unas primarias terminen integrando el mismo equipo de gobierno, una práctica que es habitual en otras democracias del mundo, como en los Estados Unidos.