Este miércoles se transformó en un día clave para la administración del presidente Javier Milei ya que se aplicará por primera vez el protocolo contra los piquetes anunciado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que bien temprano a la mañana habló y ratificó su línea de los últimos días. “Si tocan la calle, lo van a perder”, les dijo a los beneficiarios respecto de los programas sociales. Sin embargo, bajó las expectativas sobre la posibilidad de aplicar por completo sus lineamientos cuando marcó que todavía no se puede esperar un éxito del 100%. “No lleven esto a una situación de violencia”, pidió, en tanto, a los líderes sociales que convocan a la manifestación de hoy.

También le respondió a la administración de Axel Kicillof, que de momento no piensa aplicar el protocolo ya que el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, aclaró que para ellos implicaba una “criminalización” de la protesta social, algo que la ministra nacional negó esta mañana.

“La decisión del Gobierno es terminar con el corte de calles. Que manifiesten la veces que quieran: en plazas, cordones... pero las calles no se cortan. Hoy será un comienzo, no hay que esperar el 100% de las posibilidades de éxito, hoy comienza un camino que es sin vuelta atrás”, sostuvo Bullrich en TN, en un momento en que hay expectativas puestas sobre cómo hará para ordenar con las fuerzas de seguridad esta concentración que se supone nucleará a entre 45 y 50 mil personas, según el Polo Obrero.

A los referentes sociales de las 200 organizaciones que se nuclearán hoy en las calles, mientras, les dijo: “Les pedimos que no lleven esto a una situación de violencia. No generen situación de violencia extrema”. En ese sentido aseguró que las nuevas reglas forman parte del objetivo de la gestión mileísta de “ordenar el país” y de que cambien “las formas de petición”. Entonces indicó: “No va a ser por medio de un piquete que alguien va a conseguir algo”.

Respuesta a Kicillof

Con la colaboración de la Ciudad, cuya cartera de Seguridad a cargo de Waldo Wolff y Diego Kravetz emitió un comunicado en sintonía con el protocolo nacional, Bullrich cosecha resistencias del otro lado de la General Paz, en la gestión kirchnerista de Kicillof, adonde solicitó colaboración con la tarea ya que la mayoría de los manifestantes llegan desde la provincia de Buenos Aires.

“Hoy lamentablemente no nos van a acompañar, han dicho que es criminalizar. Ayer despejamos el Tren Roca, ¿eso es criminalizar la protesta? Liberamos las vías, se fueron más al sur, actuaron ahí [las fuerzas bonaerenses], me llamó el ministro de la Provincia [Javier Alonso]”, contó sobre la suspensión momentánea del servicio que se dio ayer por la presencia de vecinos que reclamaban para que volviera la luz y en cuanto al trabajo coordinado con ese territorio.

“La luz iba a volver en dos horas. Con el tren cortado y no dejando llegar no iban a recibir la luz. La Policía de la Provincia y el ministro actuaron en ese momento porque las fuerzas federales no llegaban a tiempo. Esa colaboración de ayer se dio en el tren y esperemos que comience a darse”, deseó. Además adelantó, de momento, que tienen una reunión pautada para esta semana. “Lo hablaremos el viernes, hasta ahora han tenido una palabra totalmente contraria. [Aplicar el protocolo] no es criminalizar la protesta, es terminar con la extorsión ala gente y que elija en libertad”, sostuvo Bullrich.

Por otra parte, el Gobierno autorizó antes de la movilización de hoy la línea 134 para denunciar amenazas de punteros políticos que les digan a los manifestantes que no cobrarán el plan social si salen a protestar, de acuerdo a lo que anunció ayer el vocero presidencial, Manuel Adorni, como otra medida disuasiva. Esta mañana Bullrich aseguró que ese el teléfono está colapsado.