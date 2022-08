El presidente Alberto Fernández afirmó ayer que con el ministro de Economía, Sergio Massa, convocarán a sindicalistas y empresarios "para fijar una hoja de ruta para que los argentinos dejen de padecer con la inestabilidad de los precios".

"Ayer (por el lunes) hablábamos con Sergio y los dos estábamos de acuerdo en una idea: en el transcurso de esta semana vamos a convocar a empresarios y sindicalistas, sentarnos en una mesa y trazar una hoja de ruta que alinee precios y salarios para los próximos 60 días", dijo el Jefe de Estado al inaugurar junto al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, un mercado concentrador de alimentos que ofrecerá productos a precios populares en el partido bonaerense de Lomas de Zamora.

La convocatoria de Alberto sería la misma que la de Massa, que esperaba reunirse mañana con sindicalistas y empresarios. Se esperaba que el funcionario se encuentre en ese contexto con la Confederación General del Trabajo (CGT) y con la Unión Industrial Argentina (UIA) para definir una recomposición salarial.

'Unos pocos especuladores no nos pueden hacer cambiar el rumbo. No nos pueden obligar a torcer el rumbo quienes aumentan el valor del dólar en tres días. Tenemos que romper la lógica del individualismo y entender que somos una comunidad en la que todos necesitan de todos', dijo Alberto.

"Nos tocó un tiempo muy difícil, pero a pesar de todo pudimos volver a crecer y a generar puestos de trabajo. Ahora tenemos que adecuar los precios a los ingresos de la gente y evitar la especulación", sostuvo Fernández en uno de los tramos de su discurso.

En esa línea, el jefe de Estado aseguró además que quiere que "los salarios les ganen a la inflación', y consideró que 'hay que evitar la intermediación en la cadena de valor' de los precios para evitar a los especuladores.

'Queremos que el Estado esté presente para compensar las desigualdades. Por eso también es importante el trabajo de las organizaciones sociales y su producción', destacó el Presidente en relación a la puesta en funcionamiento de este centro concentrador.

En medio de la discusión por los planes sociales, con cruces entre el Gobierno nacional y la Ciudad, el ministro Sergio Massa no asistió al acto que encabezó el presidente Alberto Fernández, quien justificó la ausencia del funcionario, en medio de reuniones donde se definirán soluciones sobre dólar, jubilados, inflación y tarifas.

El faltazo del superministro en el acto de Lomas de Zamora estuvo justificado. "Hoy no está aquí porque en este momento estamos trabajando en un canje voluntario de deuda", expresó Alberto Fernández en su presentación, junto al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.

"No queremos que (los empresarios) no ganen plata, sino que ganen lo justo y dejen ganar a otros. Por eso tenemos que desarrollar mercados como este, donde los trabajadores de la tierra vienen directamente con su producción", destacó el mandatario ante el aplauso de los militantes y dirigentes que lo escuchaban. "Nosotros estamos dispuestos a poner orden, no es posible que un mismo producto tenga distinto valor en un negocio y en otro que está a dos cuadras. No hay una lógica del manejo de precios", concluyó.

El 'Mercado Lomas' se realizó con una inversión conjunta del Gobierno nacional, mediante el plan Mercados MultiplicAR, y de la provincia de Buenos Aires, a través del programa Mercados Bonaerenses.

Pulseada de Batakis por el Nación

Luego de su breve paso por el ministerio de Economía, Silvina Batakis ya es la nueva titular del Banco Nación, un cargo en el que reemplaza a Eduardo Hecker, quien a su vez espera que lo designen en el Banco Central.

En ese contexto, el desembarco de Batakis en el Nación fue, al menos, turbulento: le exigió la renuncia a todos los directores de la entidad.

Desde el Gobierno y por pedido expreso del presidente Alberto Fernández, le pidieron la renuncia a Claudio Lozano y otros 2 miembros del directorio de la entidad, tal como lo había solicitado la exministra hace unos días. Desde ayer por la mañana, desde la Secretaría Legal y Técnica comenzaron llamados para pedir que dejen sus cargos, algo que venían resistiendo.

Además de Lozano, los otros dos directores contactados fueron Federico Sánchez y Guillermo Wierzba. De los 3, el único que hasta ahora no renunció fue Lozano, confió una fuente de la Casa Rosada.

El objetivo de Batakis es ubicar a gran parte del equipo que la acompañó durante su muy breve gestión al frente del Ministerio de Economía (unas 25 personas).

Venta del Central

El Banco Central finalizó su intervención del día con saldo vendedor de U$S 64 millones, en una sesión con una demanda por importaciones de energía que se acercó a los U$S 100 millones. En las últimas diez ruedas acumuló ventas netas por U$S 1.203 millones.

El blue subió a $293

Tras bajar en el inicio de la semana, el dólar blue repuntó $1 y finalizó a $293, luego de operar durante casi toda la jornada en los mismos valores que el lunes. La brecha con el tipo de cambio oficial mayorista se ubicó en el 118,9%, luego de haber trepado al 160% en julio.