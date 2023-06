Sin dar pistas sobre candidaturas, el plato fuerte que falta para completar la oferta electoral de Unión por la Patria, el nuevo nombre de la alianza gobernante, Cristina reapareció ayer en su feudo del Sur, y en medio de múltiples elogios a su cuñada, Alicia Kirchner, recalentó la interna con renovadas críticas para Alberto Fernández y Daniel Scioli que sigue en carrera de cara a las PASO.

La Vicepresidenta acusó a sus socios de "amenazar con el partido judicial" para conseguir unas PASO.

En este sentido, Fernández de Kirchner llamó a "recuperar el concepto de representación política" y consideró que gobernar implica "que haya la menor conflictividad posible". Reiteró su convocatoria al diálogo a todos los sectores políticos para resolver el problema de la deuda con el FMI y volvió a disparar con "los funcionarios que no funcionan" en el gobierno de Alberto Fernández. Y abogó por cambiar "imperiosamente un modelo que termine con la economía bimonetaria y permita tener una postura única, uniforme, nacional y patriótica frente a los que nos exigen programas de ajuste".

La Vicepresidenta habló al encabezar el acto de inauguración de la ampliación del Hospital Regional de río Gallegos en Santa Cruz.

El kirchnerismo cruje todavía de rabia porque Scioli le torció el brazo al jefe del PJ bonaerense, Máximo Kirchner, que tuvo que aceptar que haya interna para dirimir candidaturas en la provincia de Buenos Aires.

No es un dato menor porque esto podría replicarse a nivel nacional. El kirchnerismo y el massismo presionan para que Unión por la Patria presente un solo candidato que surja del consenso. Además, tuvieron que ceder en la negociación por el piso por las listas de diputados que quedó en el 30% y no el 40% que querían kirchnerismo y massismo.

Con esta bronca a flor de piel, Cristina pasó por Ríos Gallegos y allí esgrimió un discurso en línea con el comunicado del PJ Bonaerense que comanda Máximo Kirchner.

"Me han criticado por no querer hacer amigos en la política, pero cuando uno escucha que por ahí desde el propio espacio político amenazan con ir al partido judicial, con todo lo que nos ha pasado. Acá me permito un poquito de personalismo: me ha pasado. Y ya no hablo de causas, condenas, sino de intentos de asesinato e impunidad para los que planificaron y borraron. Hay algunos que no pusieron tanto empeño en eso pero sí en querer ir al Partido Judicial", lanzó la exmandataria. Y se diferenció: "Toda esta discusión de ir a PASO, candidatura única... Cuando uno tiene responsabilidad de Gobierno, la responsabilidad es gobernar y que haya la menor conflictividad posible. Pero esa es mi idea".

En esta línea, profundizó: "Jamás se me hubiera ocurrido en una campaña ir a una provincia o llamar a una dirigente para que fuera candidata a senadora contra la candidata de tal gobernador en tal provincia. Creo que es necesario recuperar el concepto de representación política".

Al hablar de economía planteó que "no es el mismo país que en 2001, teníamos dos dígitos de desocupación, la AUH no existía, había hambre, pero se vuelve a repetir la misma historia. Y está pasando ahora por el brutal endeudamiento privado y lo que sobrevino después con la llegada del FMI. Hay provincias que tienen el 98% de su deuda en dólares", detalló. Y apuntó que el "problema" durante el Gobierno del Frente de Todos (FdT) fue que los funcionarios que "no funcionaban" eran los que "estaban manejando la economía y la tarasca" del país.

“La mejor ministra”

“Alicia Kirchner recibió en junio de 2003, al mes de asumir Néstor (Kirchner) como Presidente, 2 millones 100 mil planes de Trabajo, los famosos jefes de familia. Cuando terminó como ministra, en diciembre de 2015, eran 240 mil aproximadamente, que estaban organizados en cooperativas y trabajaban”, marcó, Cristina.

> Scioli: "No soy títere ni candidato de nadie"

Ya con el cierre de listas, con un reglamento que respetó el piso que exigía para hacer competitiva la interna en Unión por la Patria, el embajador en Brasil y precandidato presidencial, Daniel Scioli, respondió ayer al duro comunicado del PJ bonaerense, encabezado por Máximo Kirchner, que apuntó a un "problema de cartel" y de "abundancia de vanidades" en el oficialismo.

"Yo no soy títere de nadie ni candidato de nadie. Soy candidato de Daniel Scioli, punto, ¿está claro? Y quiero legitimarme y tener el poder político, independencia, autonomía, para el tiempo que se viene en Argentina a partir del resultado de las PASO. Aspiro a ser presidente para poner a la Argentina en la agenda del desarrollo", afirmó.

El PJ había apuntado contra Scioli y Alberto Fernández.