El frente bonaerense de Cambiemos definió como una nueva directiva buscar el "voto más difícil" en los distritos gobernados por la oposición para evitar un crecimiento de la candidata a senadora nacional de Unidad Ciudadana, Cristina Fernández de Kirchner, en las elecciones de octubre.



"Vamos a buscar el voto más difícil porque vale doble", afirmaron a la agencia de noticias DyN desde el oficialismo, que pondrá su artillería electoral a disposición del grupo denominado "Los Sin Tierra" -candidatos jóvenes del PRO que pelean en distritos gobernados por la oposición- que comanda el intendente de Vicente López, Jorge Macri.



Por tal motivo, Cambiemos va a "triplicar" su trabajo territorial en donde el oficialismo obtuvo los resultados adversos en las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), como La Matanza, Florencio Varela y Berazategui.



En las primarias, Cristina sacó 33,95 por ciento, lo que representó una diferencia de 20.324 votos respecto al candidato a senador oficialista Esteban Bullrich que obtuvo el 33,74. A nivel local, en La Matanza, Cambiemos alcanzó el 25,8 por ciento y Unidad Ciudadana el 47,46; en Florencio Varela, sumó el 26,63 contra el 48,65 del kirchnerismo y en José C. Paz obtuvo el 25,39 contra el 45,72 del espacio de la expresidenta.



Como parte de la estrategia, funcionarios y candidatos a diputados y concejales de Cambiemos tendrán en su agenda un circuito específico para ir a timbrear a esas zonas afines al espacio de Cristina y tratar de convencer al electorado para "no volver atrás" y mostrar las obras públicas de la gestión de María Vidal.



En el oficialismo consideran que la expresidenta logró obtener su "voto duro" en las PASO y que no tiene margen para sumar respaldo en las legislativas. Por eso, estiman que si logran conseguir un sufragio a su favor en los distritos gobernados por la oposición "vale por dos". Otra de las pautas para el segundo tramo de campaña es salir a buscar el voto de los que no acudieron a las PASO de agosto, donde hubo un 76 por ciento de participación. Según encuestas oficiales, en distritos como Varela, de un 32 por ciento que no fue a sufragar en agosto, un "70 por ciento" los apoyaría en octubre.



En la provincia, Cambiemos ganó en 101 distritos -de los cuales administra 69- y Cristina Fernández en 24. Esta semana, el intendente Macri se reunió con candidatos del grupo "Los Sin Tierra", que son jóvenes formados en el PRO que disputarán en distritos del Gran Buenos Aires donde los intendentes pertenecen a otros partidos políticos. De hecho, el presidente Mauricio Macri recibió previo a las PASO a los postulantes a concejales de Cambiemos en el conurbano bonaerense. En las primarias, Cambiemos logró el crecimiento en algunos partidos del conurbano y el interior gobernados por el peronismo como San Martín, Ituzaingó y Hurlingham.



Se espera que este 15 de noviembre, Cambiemos lance en el predio porteño de Parque Norte la campaña electoral tras las PASO de agosto. Está previsto un encuentro de todos los candidatos del país y funcionarios del presidente Mauricio Macri, con el objetivo de "nacionalizar" las elecciones legislativas de octubre. Con la mirada en "nacionalizar la campaña", el presidente "se va a sumar" a las actividades proselitistas para aumentar el 36 por ciento de votos que obtuvo Cambiemos a nivel nacional. Para el encuentro del 15 de septiembre, dos días antes del inicio formal de campaña, se espera la participación del consultor Jaime Durán Barba.