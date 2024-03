Motorizados por La Cámpora, organismos defensores de los derechos humanos, organizaciones sociales, gremios y partidos de izquierda volvieron a copar la Plaza de Mayo ayer en la marcha por el Día de la Memoria a 48 años del último golpe de Estado. Fue un acto multitudinario que puso el tapete el fuerte quiebre de esos sectores con el Gobierno del presidente Javier Milei y su vice, Victoria Villarruel, y atizó el contrapunto por la cifra de desaparecidos.

Fue la titular del las Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Carlotto, quien en su discurso, primero y al retirarse del acto podo después, propuso 'cansar' al Presidente 'para que se vaya rápido'

"Es un extraño personaje. Entonces, yo digo que, por ahí, hagamos algo para que cambie o que se vaya rápido, una de dos", sostuvo la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo sobre Milei en diálogo con cronistas y cuando se retiraba del acto a pocos metros de la Casa Rosada.

Segundos antes de esa frase, Carlotto lanzó otra de similar tenor. Dijo también que al mandatario electo "hay que cansarlo para que se vaya".

El mensaje que bajó la titular de las Abuelas, con fuertes vínculos con Cristina Kirchner y las políticas de derechos humanos del kirchnerismo, estuvo en línea con el sentir y el decir de muchos exfuncionarios o militantes K que simpatizan con la idea de una 'pronta caída' del Gobierno libertario para volver al poder cuanto antes. En su exposición, Carlotto aseguró que las 'provocaciones' del presidente Milei y la vice Victoria Villarruel violan "todos los pactos internacionales".

"Las constantes provocaciones del gobierno de Milei y Villarruel violan todos los pactos internacionales que tienen rango inconstitucional', lanzó de Carlotto.

En el inicio de la lectura, reafirmó que la participación de las fuerzas armadas en Rosario, Santa Fe, por la escala de violencia narco, es "contraria a su rol y pone en riesgo los derechos humanos de todos".

En otra línea, Carlotto aseguró que los "principales civiles del terrorismo de Estado continúan, en su mayoría, impunes". "Son el poder económico y empresarial del poder económico. Para ellos también exigimos juicio y castigo ¡ya!', resaltó.

Además, añadió: "Seguimos reclamando y preguntando dónde están los cuerpos de nuestros desaparecidos. ¿Dónde está Julio López". A su vez, Carlotto pidió por una ley contra funcionarios que desestimen los crímenes y a sus víctimas.

El segundo en tomar la palabra fue el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, quien también arremetió contra el Poder Ejecutivo: "Le recordamos a este Gobierno que debe tener presente que con el odio, la represión y el revanchismo no se puede construir una sociedad más justa y fraterna", argumentó Pérez Esquivel. En tanto, en el documento final que difundieron los organizadores apuntaron sus misiles contra el 'protocolo represivo' de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Pero la réplica no se hizo esperar y la encabezó Villarruel. La Vice contestó: "Carlotto, a vos no te votó nadie, votó a Javier Milei. Respetá al pueblo argentino que les dijo no a ustedes también" y cerró con el hashtag "#NoFueron30000″. En el mismo sentido fue el video oficial que difundió el Gobierno y con el cual buscó poner en duda la cifra oficial de desaparecidos durante la última dictadura.

La nutrida marcha en San Juan

La Plaza 25 fue el epicentro en San Juan de los acto por Día de la Memoria que convocó a cientos de personas bajo la premisa "Treinta mil razones para defender la Patria - Nunca Más miseria planificada". En el microcentro marcharon desde la plaza hasta el Parque de Mayo con banderas y pancartas.

Video del Gobierno da su versión sobre los desaparecidos

El Gobierno de Javier Milei difundió ayer horas antes del acto en Plaza de Mayo un spot de 12 minutos en el que plantea su postura respecto de la represión y la lucha armada durante los años previos a la última Dictadura Militar y refuta la cifra de 30 mil desaparecidos.

El video se titula 'Día de la Memoria por la Verdad y Justicia' y suma la palabra 'Completa', donde el Ejecutivo plasma su posición sobre la violencia en los años '70. Poco después de la publicación del video, el presidente Javier Milei lo replicó con un mensaje 'por una memoria completa para que haya verdad y justicia'.

La apertura del video está a cargo de del escritor, experiodista y político argentino, Juan Bautista 'Tata' Yofre, quien fue secretario de Inteligencia a fines de los 90. Allí lee un texto del escritor Milan Kundera: 'Para liquidar a las naciones, lo primero que se hace es quitarles la memoria. Se destruyen sus libros, su cultura, su historia. Luego vienen y les escriben otros libros, le dan otra cultura y les inventan otra historia. Entonces la nación comienza a olvidar lo que es y lo que ha sido".

Esta introducción le da pie para plantear la idea de que la historia de la violencia de los 70 y la última dictadura 'no se contó de manera completa' y sostuvo que fue por presuntos intereses económicos: apuntó contra el exsecretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, a quien acusó de quedarse con 'cifras enormes de dinero'.

También participan el exguerrillero Luis Labraña, y María Fernanda Viola, que es hija del capitán Viola, quien fue asesinado tras una emboscada de guerrilleros del ERP en Tucumán.

Labraña relata la historia de como fue él quien presuntamente 'inventó' la cifra de los 30.000 desaparecidos, a partir de la búsqueda de financiamiento en el exterior de las Madres de Plaza de Mayo para poner un local.

'¿Esos 30.000 sirvió para buscar la verdad, ayudó a la realidad? No. Fortaleció el odio y aparte comenzó a oscurecer la verdadera historia. No señores, 30.000 fue falso. Lo puse yo el número 30.000 y nadie me lo puede discutir', dice.