La guerra declarada del kirchnerismo duro contra la gestión de Alberto Fernández encontró finalmente eco ayer en el Gobierno ya que el Presidente como los ministros de Economía, Martín Guzmán, y el de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, salieron a responder las críticas de Cristina Kirchner.

Así la furiosa interna en la cúpula del poder del Frente de Todos pasó a otro nivel.

Después que Guzmán y Kulfas salieron a defender la gestión y las medidas económicas, el propio Alberto Fernández respondió, sin nombrarla, las críticas de la Vicepresidente apuntando a los vaivenes de su segundo mandato para diferenciarse: 'Nunca oculté los problemas de la Argentina, nunca me hice al distraído ni frente a la pobreza, la desigualdad y la falta de trabajo. Cuando veo un problema le pongo el pecho y veo cómo lo enfrento. Toda la verdad está sobre la mesa".

Aunque no mencionó a nadie en particular el mensaje del Presidente parece un traje a medida de Cristina ya que durante su segundo mandato no se midió la pobreza 'para no estigmatizar', sostenía por aquel entonces, Axel Kicillof, que era ministro de Economía. También se desmanteló el INDEC para dejar de medir la inflación.

Al participar del congreso anual de Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA) que se celebra en Parque Norte, el jefe de Estado afirmó que, como 'peronista', aprendió a ponerle 'el pecho' a los problemas de la Nación, entre los que mencionó a la pobreza, la desigualdad y a la falta de empleo. 'Con lo único que no vamos a transar es con convivir con la desigualdad', subrayó Fernández, y se comprometió a' redoblar esfuerzos' para conseguir una mejor distribución del ingreso.

En medio de la interna feroz en el DT, el Presidente remarcó que en su Gobierno 'toda la verdad está sobre la mesa'.

Los dichos de Alberto no fueron al azar. Por la mañana Guzmán y Kulfas habían tomado el guante y le respondieron a Cristina, seguro con el aval de la Casa Rosada.

El titular del Palacio de Hacienda lanzó dardos directos contra el segundo gobierno de Cristina Kirchner, que terminó en 2015 y apuntó a la pérdidas de reservas del Banco Central y el multimillonario gasto en subsidiar las tarifas energéticas. 'Ocurrió una reestructuración profunda y necesaria de la deuda que le dio al país espacio para desarrollarse. Pero luego tuvimos una situación en la cual la dinámica externa no era sostenible. En la Argentina el principal limitante para sostener el crecimiento económico es la restricción externa, la restricción de divisas, los dólares. Por eso es tan importante articular políticas que agreguen valor en la economía, que le permitan a la Argentina generar más divisas. Hay cosas que ayudan a eso, como la obra pública, la educación, la ciencia y la tecnología. Hay otras que no, como los subsidios energéticos no segmentados que favorecen a los ricos', explicó Guzmán.

Cuando le consultaron qué sentido tuvo haber tenido congelada la tarifas como hizo el kirchnerismo, remarcó: 'Es parte de un debate que se tiene que dar. Uno se pregunta en qué país del mundo ha funcionado para encausar un sendero de desarrollo con inclusión social, tener subsidios energéticos de 3 ó 4 puntos del PBI. En qué país del mundo funciona que haya déficits persistentes financiados por una moneda que por efecto la inflación la gente deja de querer', remató.

Por su parte, Kulfas, salió a responder a las críticas por 'los trabajadores registrados pobres' y, en ese sentido sentenció: 'Los salarios subieron 60%, es decir, subieron por encima de la inflación'.

Viaje de Alberto

El presidente Alberto Fernández partió ayer a Europa para iniciar una breve gira por España y Alemania, donde se reunirá con los mandatarios de esos países y buscará un mayor nivel de inversiones, así como también potenciar las exportaciones argentinas en esos mercados. Hoy se verá con el presidente de España y el Rey.



Arranca hoy el debate por el alza de tarifas

El ministro de Economía, Martín Guzmán, consideró ayer que las actualizaciones tarifarias de acuerdo a una segmentación de ingresos como propone el Gobierno nacional ‘le hacen bien al país’ y cuestionó el nivel actual de los subsidios energéticos, equivalente a ‘3 o 4 puntos del Producto’, por su impacto en el déficit fiscal, en la víspera de la primera de las tres audiencias públicas para analizar las propuestas de aumento de los servicios de gas y electricidad.

El titular del Palacio de Hacienda remarcó la necesidad de evitar un nuevo incremento en los subsidios al sector energético, que el año pasado superaron el billón de pesos, y cuestionó ‘en qué país del mundo ha funcionado, para encauzar un sendero de desarrollo con inclusión social, tener subsidios energéticos por 3 o 4 puntos del Producto Interno Bruto’.

Hoy, a partir de las 10 y a través de la plataforma Webex, se realizará la primera audiencia pública convocada por la Secretaría de Energía para discutir los nuevos precios del gas natural en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), para la cual el orden del día conformado contempla la participación de 38 expositores, que dispondrán de 5 minutos cada uno.

Mañana se tratarán los nuevos valores de referencia del Precio Estacional de la Energía Eléctrica (PEST), y el jueves se debatirá la implementación de la segmentación de los subsidios al precio de la energía por parte del Estado Nacional a los usuarios del servicio de gas natural y del servicio de energía eléctrica, para el bienio 2022-2023. Guzmán remarcó que ‘el Gobierno ha decidido un curso de acción y se va a seguir con esa base’.

Por otro lado, entidades gremiales y asociaciones de consumidores pidieron ayer un ‘minucioso análisis’ y una revisión ‘a fondo’ de los costos de producción de gas y de generación de la energía eléctrica antes de que se defina un eventual aumento de tarifas, en una fuerte jugada de presión hacia el ministro.