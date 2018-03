Apoyo. Durante un pañuelazo en las puertas del Congreso, manifestantes se concentraron en apoyo por el proyecto de ley sobre despenalización del aborto.

Legisladores nacionales de diferente extracción política y referentes de la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito oficializaron en la mañana de ayer la presentación de un proyecto de ley sobre despenalización del aborto, que lleva la firma de 71 diputados, en el marco de una conferencia de prensa que se realizó en el Congreso.



De esta manera, los legisladores, que promueven la eliminación de sanciones penales por la interrupción de un embarazo como fecha límite la semana 14, volvieron a presentar por séptima vez esta iniciativa, con la diferencia que ahora Cambiemos aceptó incluir este tema en la agenda parlamentaria.



De hecho, el oficialismo, que tendrá la presidencia de las cuatro comisiones (Legislación General, de Legislación Penal, Salud y Familia) que tratarán el tema, ya decidió propiciar una reunión plenaria para el 20 de marzo, con el fin de diseñar el cronograma de audiencias, que comenzará en la primera semana de abril.



La iniciativa, que reúne el respaldo de 71 diputados -en su mayoría mujeres- fue firmada por macristas, radicales, kirchneristas, la izquierda, el Movimiento Evita y la legisladora de Libres del Sur, Victoria Donda, quien es la primera firmante de este texto.



Las 71 firmas que cosechó el proyecto no permiten garantizar que tendrá los votos para aprobar esta controvertida propuesta, ya que se estima que hay un centenar de diputados que rechaza este proyecto, y otros setenta que aún no se han pronunciado sobre la despenalización del aborto.



La presentación del proyecto se realizó en una agitada y bulliciosa conferencia de prensa en el Congreso Nacional donde, ante cada exposición, las militantes de la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, identificados con pañuelos verdes, entonaban cánticos respaldando la despenalización del aborto.



A lo largo de toda la reunión, las mujeres que apoyan este proyecto cantaron diversas consignas, pero las más escuchada fue: "Aborto legal en el hospital, aborto legal para no morir", al tiempo que otros adherentes, junto a organizaciones de izquierda, realizaron una marcha en la puerta del Congreso Nacional.



La primera diputada que habló fue Donda, la autora del proyecto, quien dijo que "tienen la responsabilidad de llevar este tema al recinto de sesiones", y en ese contexto pidió un "debate rápido sin dilaciones" para que "no haya más mujeres que mueran por abortos clandestinos". "Ese debate es entre el aborto legal, seguro y gratuito, y el aborto clandestino, que hace que mueran mujeres jóvenes y pobres", afirmó.



Por su parte, la diputada kirchnerista Mónica Macha sostuvo que se trata de un "problema de salud pública y justicia social donde el Estado se tiene que hacer responsable, porque detrás de esta problemática se encuentra el negocio de los abortos clandestinos".



El Código Penal vigente desde 1921 en el país considera el aborto un delito, aunque contempla que "no es punible" cuando es necesario evitar un peligro para la salud de la mujer o cuando el embarazo es producto de una violación.



El bloque del Frente para la Victoria de la Cámara de Diputados aportó 38 de las 71 firmas que cosechó el proyecto de despenalización del aborto, rubricado también por parlamentarios macristas, radicales, izquierdistas, del Movimiento Evita y la legisladora de Libres del Sur Victoria Donda.



Por otro lado, diputados nacionales de diferentes bancadas que se autodefinen como "pro vida" presentaron ayer por la tarde un proyecto de ley contra la despenalización del aborto, que apunta a "la protección de los derechos humanos de la mujer embarazada y de las niñas y niños por nacer". El proyecto define "niño por nacer" como "todo ser humano desde el momento de la concepción o fertilización del óvulo". Télam y Efe

"Estoy en contra del aborto. El Estado debe prevenir los problemas, atacar las causas". ESTEBAN BULLRICH - Senador de Cambiemos



1 El proyecto establece en su artículo 1 que "en ejercicio del derecho a la salud, toda mujer tiene derecho a decidir voluntariamente la interrupción de su embarazo durante las primeras catorce semanas del proceso gestacional".



2 Además, asegura que toda mujer tiene derecho a acceder a la realización de esta práctica del aborto en los establecimientos del servicio de salud "en un plazo máximo de 5 días desde su requerimiento".



3 La mujer tiene derecho a interrumpir su embarazo en tres casos. Primero, si este fuere producto de una violación, con el solo requerimiento y la declaración jurada de la persona ante el profesional de salud interviniente.



4 Segundo, si estuviera en riesgo la vida o la salud física, psíquica o social de la mujer. Y tercero, si existieren malformaciones fetales graves.



5 A su vez, obliga a todos los efectores del servicio público de salud, las obras sociales y las entidades de medicina prepaga a la cobertura integral de la interrupción legal del embarazo, que se podrá efectuar "sin ninguna autorización judicial previa".



6 El proyecto señala que "si la interrupción voluntaria del embarazo debe practicarse a una persona adolescente, entre los 13 y los 16 años de edad, se presume que cuenta con aptitud y madurez suficiente para decidir la práctica y prestar el debido consentimiento informado".



7 En el caso de niñas menores de 13 años, será necesario "su consentimiento informado con la asistencia de al menos uno de sus progenitores o representante legal".



8 Deroga los artículos del Código Penal de la Nación que penalizan a la mujer y al personal sanitario que realice abortos bajo consentimiento.