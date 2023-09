A menos de un mes para las elecciones presidenciales, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner reapareció ayer por la tarde para dar una charla en la que cuestionó a Javier Milei.

El modelo neoliberal, defendido por el candidato presidencial Javier Milei, "se cayó" en Argentina "una vez por hiperinflación y otra por deflación", dijo la expresidenta. En economía "no se puede hacer ficción porque la realidad termina estallando", dijo CFK al presentar ayer en la Universidad Metropolitana (ciudad de Buenos Aires) la reedición de un libro sobre conversaciones entre el expresidente Néstor Kirchner y el académico Torcuato Di Tella, a 20 años de su publicación.

"Es mentira que la gente se haya derechizado", dijo Cristina al reclamar una discusión sobre las políticas sociales para que "no sean algo permanente".

La vicepresidenta apuntó contra el candidato a presidente de La Libertad Avanza por haber dicho que recortaría 15 puntos del Producto Bruto Interno (PBI). "Es imposible ir con la motosierra porque no te dan los números", sostuvo la titular del Senado en referencia a la promesa de Milei. Lo dijo después de detallar que se trataría de la suma total de los recursos que tiene el Estado por los impuestos.

La reaparición de la vicepresidenta ocurre días después de que la Cámara de Casación penal dispusiera que se realicen juicio orales y se reabran las causa Hotesur-Los Sauces y la relacionada con el Pacto con Irán, en las que está involucrada Cristina.

Al referirse a la suba de precios, Cristina dijo que "sólo cuatro países son los que tienen superávit fiscal", y consideró que el déficit fiscal "no es la causa de la inflación en Argentina".

La vicepresidenta reconoció una decisión del candidato presidencial oficialista Sergio Massa: "Yo quiero reconocerle al Ministro de Economía haberle dicho a la sociedad argentina algo sobre el Fondo Monetario Internacional (FMI). Valoro inmensamente la decisión de decirle a los argentinos la verdad: obligan a devaluar". Remarcó el "alto endeudamiento de la Argentina y las auditorías permanentes del FMI y recetas económicas erradas, como decir que el problema de argentina es el déficit".

Asimismo, la expresidenta argentina dijo que el expresidente Mauricio Macri dice todos los días "una mentira distinta sobre el FMI".

Además, recordó que en la estatización de la deuda externa durante la última dictadura militar tuvo un rol importante Carlos Melconian, asesor económico de la candidata presidencial de Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich.

"Escuchaba que preguntaban si lo apoyo o no lo apoyo (a Massa). Quiero recordarles que fui una de las impulsoras de que no hubiera PASO (elecciones primarias) y se pudiera construir una lista de unidad. Todos decían 'no, dedo no, PASO'. Y ahora me pregunto a todos esos que impulsaban unas PASO, en la que el presidente estuviera de un lado, la vice del otro. El embajador de Brasil (Daniel Scioli) disputando con el ministro del Interior (Eduardo Wado de Pedro) la candidatura a la presidencia, la ministra de Desarrollo Social (Victoria Tolosa Paz) disputándole a Axel Kicillof la gobernación bonaerense. Y todo esto en un marco de más de 100 puntos de inflación. ¿Cuánto hubiera sacado La Libertad Avanza, a los genios que decían que no al dedo (en clara alusión al presidente Alberto Fernández)? Y ahora me dicen: '¿dónde está el dedo?' No lo está apoyando. A ver, un poco más de seriedad en los planteos", agregó.

"¿Qué iba a decir después de las elecciones? Yo había dicho el resultado en mayo. Dije que iba a ser una elección atípica de tercios y que lo importante iba a ser el piso y no el techo. Bueno, sucedió eso y hoy los competidores son los que tuvieron mejor piso en términos individuales: el candidato de La Libertad Avanza (Milei) y de Unión por la Patria (Massa). Se dio lo que decíamos", agregó.

En ese contexto, hizo una autocrítica: "Yo no digo que las cosas estén bien, también nosotros tenemos responsabilidad. Tenemos que discutir cosas que muchas veces nos hemos negado. Porque no es cierto que la gente se haya derechizado".

Al hablar ante los militantes congregados en la puerta de la sede universitaria, Cristina dijo: "Muerta o presa no me van a callar nunca".

> Los dólares bajo el colchón

Cristina también se tomó un par de minutos para hablar sobre la pasión por el dólar: "Hay muchísimo dinero, dólares en el colchón, pero el error parte de pensar que la gente los tiene en el colchón por el Gobierno. Y los tiene por dos cosas: o porque no lo puede declarar o porque la gente no quiere meter la plata en los bancos. Toda esa gente grande que encontrás, jubilados a los que les roban $50.000, $60.000, no tienen confianza. Pero además, si tengo esta moneda como de reserva, ¿por qué voy a poner en circulación la moneda buena? Me la reservo igual y hago circular la otra. Esto lo descubrió un señor que se llamaba Gresham; no era economista, era un comerciante", contó CFK.