En primera fila. De izquierda a derecha, Axel, Cristina, Máximo, Wado y Massa. En el palco, lugar protagónico para los posibles aspirantes a la presidencia argentina.

Sin despejar grandes incógnitas, Cristina no anunció candidato ni dio pistas sobre el elegido del kirchnerismo para aspirar a la presidencia argentina en estas elecciones.

En una lluviosa Plaza de Mayo, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner elogió ayer al actual Gobierno de Alberto Fernández: "Es infinitamente mejor que el que hubiera sido otro de Mauricio Macri".

La expresidenta brindó un discurso en Plaza de Mayo (ciudad de Buenos Aires) por el 20° aniversario de la llegada de Néstor Kirchner a la presidencia. Su hijo Máximo Kirchner, el gobernador bonaerense Axel Kicillof, el ministro de Economía Sergio Massa y el ministro del Interior Eduardo Wado de Pedro la acompañaron en el palco. Estos tres últimos son señalados en el peronismo como posibles candidatos a la presidencia.

No asistió al acto Alberto Fernández: "No me invitaron, pero no me siento aislado", dijo el mandatario.

Los cuestionamientos al Fondo Monetario Internacional (FMI), otro durísimo ataque a la Corte Suprema, a la que calificó de "mamarracho indigno", y un llamado al peronismo a elaborar un programa económico distinto fueron los puntos centrales de la presentación de la vicepresidenta, que evitó deliberadamente cualquier definición electoral. No dejó pistas siquiera para especular sobre quién es el candidato que ella prefiere para representar al Frente de Todos.

La lluvia le puso un condimento épico a la tarde. Desde la multitud se escuchaba el insistente "¡Cristina presidenta!", banda sonora del operativo de la vicepresidenta para garantizarse la última palabra en la estrategia política del peronismo. Ella hacía largas pausas para que se oyera a sus seguidores.

Casi 300 dirigentes políticos asistieron al homenaje este 25 de mayo. En la primera fila resaltaban Massa y Wado. Máximo Kirchner se acomodó al lado de ellos, junto a sus hijos y su sobrina Helena (hija de Florencia).

En su discurso de menos de una hora, Cristina dijo ayer por la tarde que el programa del FMI debe ser "dejado de lado" para elaborar un programa propio de crecimiento porque si no "va a ser imposible pagarlo".

Sin hacer menciones sobre inflación ni pobreza, la vicepresidenta volvió a criticar al candidato presidencial Javier Milei. "Hoy escuchamos a quienes eran discípulos y colaboradores de ese ministro (Domingo Cavallo) explicarnos lo que van a hacer, porque nosotros no entendemos de economía como ellos", planteó.

Recordó que "Kirchner era un simple abogado" como ella, pero sostuvo que fueron "los kukas (término peyorativo para referirse al kirchnerismo)" los que pagaron "los depósitos a plazo fijo con el Boden12, que no es una oferta para ir al shopping por la tarde".

Señaló que antes del 2001 "todo estaba en manos de los privados" y afirmó que "habían contraído deuda externa para sostener la falsa dolarización de los 90", pero indicó que "fuimos los kukas los que pagamos los depósitos a plazo fijo".

Refiriéndose al conflicto con el campo durante su presidencia, Cristina dijo: "No fueron 12 años fáciles. A los tres meses de asumir como presidenta, por otro genio de la economía, de los que nos dan clases todos los días, casi me pongo al país de sombrero. Fue muy fuerte".

“Figurita”

“Qué mejor lugar que volver a encontrarnos en esta plaza”, dijo CFK. “La Plaza de la patria, la verdad que con esta lluvia. ¿No llueve ahora? Milagro. Y yo que quería ser una figurita de Billiken. Bueno, para los más pibes, de 20 años, les cuento que era una revista”.

Macri rechazó las críticas de CFK

Mientras Cristina pronunciaba su discurso, el exmandatario Mauricio Macri envió un mensaje por redes para contestar a las críticas de la vicepresidenta, quien lo responsabilizó ayer por la falta de dólares y la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

En pleno discurso, mientras la vicepresidenta acusaba a Mauricio Macri por su endeudamiento con el FMI, él le respondió por Twitter. "Y ahora?", publicó el exmandatario, que retuiteó un mensaje del economista Fernando Marull.

El economista compartió un gráfico que sostiene que desde que asumió Alberto Fernández ingresaron U$S 110.000 millones y sólo se pagaron al FMI, netos, U$S 825 millones, mientras que el Banco Central perdió reservas por U$S 13.500 millones.

"Cuando te digan que faltan dólares por la deuda con el FMI, solo mandale este gráfico, con un 'besis", tuiteó Marull y retuiteó Macri. La respuesta se dio minutos después de que Cristina Fernández de Kirchner defendiera su gestión.

"Peleamos contra los fondos buitre", señaló Cristina Kirchner. "¿Y qué fue lo que recibimos en 2019? Nuevamente la Argentina endeudada en dólares".

"Un nombre no es relevante"

"Hoy es un día en el cual los nombres no son relevantes. Es una fecha en la que tenemos que pensar sobre cómo la historia nos interpela. A 40 años de la recuperación de la democracia, y cuando hace poco intentaron atentar contra Cristina (Fernández de Kirchner), tenemos que ser conscientes de que las instituciones están en peligro", dijo el gobernador bonaerense Axel Kicillof.

"La candidatura no es lo central"

"En lo único que tiene que haber acuerdo es en qué modelo de país queremos para adelante. Las candidaturas no son lo central, nadie puede solo y nadie puede transformar nada si lo que hay es un rosario de concesiones permanente en la gestión. Hay que tener un plan de gobierno", dijo Teresa García, senadora del Frente de Todos (FdT) por la provincia de Buenos Aires.

> Protagonismo de los nietos en el homenaje

Frío. En la fecha patria, Cristina estuvo acompañada ayer por sus nietos y su hijo, que no olvidaron abrigos en horas de lluvia.

Como si se tratara de un acto de despedida, Cristina subió a la grada central del escenario a parte de su familia. Entre otros, allí se mostraron sus pequeños nietos, junto a su madre, la expareja de Máximo Kirchner, Rocío García. También su cuñada, la gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner.

Minutos antes de que la vicepresidenta se subiera al escenario, sorprendió ver sobre la megaestructura montada en Plaza de Mayo a los hijos de Máximo Kirchner (Néstor Iván y Emilia) y también a la madre de los pequeños: Rocío. Un escalón más arriba se encontraba la actual esposa de Rocío, Jessica Montiel.

Cuando los manifestantes coreaban "Cristina presidenta", los niños desde el escenario se sumaron al pedido de los manifestantes. Alicia Kirchner acompañó el cántico con aplausos, en un claro contraste con el silencio que mostraba Máximo. Tampoco aplaudía Axel Kicillof de rostro sonriente, ubicado en la primera fila de la grada VIP.

Los otros dos presidenciables del Frente de Todos se quedaron sin la foto del palco. El jefe de Gabinete, Agustín Rossi, estuvo en la Plaza de Mayo, pero en el llano, sin subir al escenario. Daniel Scioli, por su parte, hizo un alto en la campaña para regresar a la Embajada de Brasil.