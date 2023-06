Mientras se manifiestan intentos oficialistas por recuperar unidad, Cristina Fernández de Kirchner recibió ayer en su despacho a Daniel Scioli.

Tras volver ayer de Brasil, el excandidato presidencial Daniel Scioli se reunió con la vicepresidenta en el Senado de la Nación, luego de que trascendiera que ambos dirigentes habían hablado el domingo, horas después del tenso cierre de listas.

"Fue una buena reunión", dijo Scioli al salir del cónclave. Antes, con la expresidenta había estado Sergio Massa, -la cabeza de la fórmula de unidad en el oficialismo -, Axel Kicillof y Wado de Pedro.

Se trata de una muestra de búsqueda de unidad en medio del operativo para cerrar filas de cara a las próximas elecciones.

El embajador argentino en Brasil se mantiene en silencio luego de que desde la Casa Rosada le pidieran que bajara su precandidatura presidencial.

El encuentro entre Scioli y CFK de ayer duró poco más de 30 minutos y había sido acordado luego de que se conociera la lista de unida.

Las versiones posteriores indican que la vice habría pedido un lugar en el armado de los candidatos legislativos para Scioli, algo que no quedó reflejado en el listado.

Al término del encuentro de ayer, Cristina escribió en Twitter: "Recién en mi despacho del Senado junto a Scioli. Nos conocemos desde hace mucho. Hablamos con sinceridad. Me transmitió que su vocación es ayudar y me puso muy contenta cuando me contó que mañana (por hoy) Sergio Massa, Ministro de Economía, lo va a recibir (en el Palacio de Hacienda) para hablar sobre la relación con Brasil. A seguir trabajando".

El encuentro de ayer entre Scioli y Cristina no logró que el embajador modifique su semblante. El enojo de Scioli se mantiene y así quedó expresado en su rostro al salir del Senado.

En la previa al encuentro con CFK estuvieron en su despacho Massa, el ministro del Interior, Wado de Pedro, y el gobernador bonaerense Axel Kicillof.

El encuentro entre los dos adversarios políticos, Massa y Scioli, fue acordado en el despacho con la propia vicepresidenta como armadora. Así, dos que no pueden compartir un momento en un mismo espacio, hoy se sacarán una foto a pedido de CFK.