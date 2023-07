Para aliviar la situación de deudores hipotecarios, Diputados dio media sanción al proyecto que modifica créditos UVA (ajustables por inflación), criticados ayer por el presidente Alberto Fernández.

La modificación de la iniciativa, que había impulsado el gobierno de Mauricio Macri, fue aprobada el miércoles pasado al filo de la medianoche y girada en revisión al Senado.

Desde hace más de dos años se dispuso que la relación cuota-ingreso no podía superar el 35%, es decir, que nadie podía pagarla si superaba ese porcentaje de los ingresos acreditados por mes. La mejora que trae la ley es bajar ese porcentaje en un 5%.

Dicho de otra manera, se plantea que la cuota a abonar no debe superar el 30% de los ingresos de los deudores, buscando modificar el sistema de actualización de los créditos hipotecarios UVA, definido durante el gobierno de Mauricio Macri, que establece a la evolución de la inflación como parámetro de ajuste de las cuotas.

Algunos de los llamados hipotecados UVA que accedieron a este crédito que se ajusta de acuerdo a una tasa llamada Unidad de Valor Adquisitivo, afirmaban que los valores de las cuotas ya superaron su capacidad de pago y por eso pedían la asistencia del Estado. La nueva ley introduce que los valores se ajusten mediante el RIPTE (aumento de salarios) y no sobre el UVA, que establecía la evolución de la inflación como parámetro de ajuste de las cuotas.

La presidenta de la comisión de Finanzas, Alicia Aparicio, explicó que "la diferencia entre la cuota pagada por el deudor y la que debiera percibir la entidad financiera según las condiciones originales del crédito, dará lugar a una compensación monetaria que será cubierta por el Fondo Fiduciario de Compensación y Promoción Hipotecario (FFCPH)".

La norma establece la suspensión por un año de los juicios de desalojo, lanzamientos, embargos o cualquier tipo de medidas preventivas o cautelares en trámite sobre aquellas viviendas adquiridas a través de este tipo de crédito.

Asimismo, quienes estén alcanzados por el Impuesto a las Ganancias podrán deducir anualmente hasta tres salarios mínimos, mientras que los deudores podrán vender su propiedad y el crédito existente.

Además, también el mencionado Fondo podrá abonar hasta tres cuotas mensuales en caso de que el deudor se encuentre en cese laboral. La votación arrojó 134 votos afirmativos, 40 negativos y 18 abstenciones.

"Hemos sido el gobierno que más dinero y recurso destinó al interior de la Patria", dijo ayer el presidente Alberto Fernández en un acto en Catamarca, donde entregó 90 viviendas y agregó: "No son créditos UVA, son créditos accesibles para la gente. Lo hicimos convencidos porque el mercado no las hace, porque no ganan plata. Esto no es una dádiva ".

Y remarcó la chicana a la iniciativa de Juntos por el Cambio, al añadir: "No tenemos muy en claro si con los créditos UVA le arreglaron o le complicaron la vida a la gente".

El debate por los créditos UVA se sostiene en el Congreso Nacional desde hace más de un año, y se llegaron a presentar once proyectos con posibles soluciones para los deudores, hasta que finalmente se unificaron en una norma que fue aprobada en Diputados, con 134 votos a favor, antes de pasar al Senado, en donde se esperan nuevas discusiones.

La iniciativa contó con el respaldo del Frente de Todos y el radicalismo, pero fue rechazada por diputados del Pro.

¿Y los alquileres?

Para representantes inmobiliarios, los cambios pueden generar suba de alquileres. En Capital Federal hay 1.200 avisos de alquileres disponibles, pero desde la Cámara que agrupa al sector aseguran que este mes llega a 5.000 inquilinos que se quedarán sin casa.